Fahrerflucht-Affäre: Warum wurden die Kreistagsmitglieder nicht informiert?

Die Fahrerflucht-Affäre um Vize-Landrat Mathias Diederich ( CDU) beschäftigt inzwischen auch den Kreistag und das Innenministerium. Diederich wird vorgeworfen, Anfang Juni auf der A 24 in Schleswig-Holstein eine Autofahrerin rechts überholt und bedrängt zu haben. In der Folge fuhr die Frau gegen die Leitplanke, der Verursacher fuhr weiter. Die Staatsanwaltschaft Lübeck leitete schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen Mathias Diederich ein, der den Unfall mit seinem Dienst-Audi verursacht hatte. Er selbst sagt bis heute, dass er von dem Vorfall nichts mitbekommen habe.

Lübecker Staatsanwaltschaft erwirkte Führerscheinentzug

Die Behörde entzog ihm im Rahmen des Verfahren vorläufig den Führerschein. Inzwischen darf er wieder ans Steuer, das Verfahren wurde gegen eine Zahlung in Höhe von 1500 Euro eingestellt. Die entsprechende Verfügung stammt vom 2. Dezember. Laut der Ermittlungsbehörde habe der Beschuldigte sein Fehlverhalten eingeräumt. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Anonymer Hinweis brachte den Fall an die Öffentlichkeit

Diederich selbst hatte Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) als seine Dienstvorgesetzte Ende September über das laufende Verfahren und den Führerscheinentzug informiert. Die genauen Hintergründe allerdings erfuhr auch die Landrätin erst später aus der Presse. Öffentlich geworden war der Fall aufgrund eines anonymen Hinweises an die Presse Anfang November.

Kreistagspräsident informierte die Fraktionsvorsitzenden

Für den Großteil der Kreistagsmitglieder indes war der Fall völlig neu. Auf der Sitzung am Mittwoch in der Sporthalle des Grevesmühlener Gymnasiums gab Kreistagspräsident Klaus Becker ( CDU) im nicht öffentlichen Teil eine Erklärung ab auf die Frage, warum er die Mitglieder des Gremiums nicht informiert habe. Er war Mitte Oktober über das Verfahren informiert worden. Becker erklärte daraufhin am Mittwoch, dass er lediglich die Fraktionsvorsitzenden in Kenntnis gesetzt habe. Das sei seiner Ansicht nach ausreichend gewesen. Denn schließlich liege der Fall inzwischen beim Innenministerium.

Innenministerium prüft den Fall

Denn das Ministerium ist in diesem Fall die Disziplinarbehörde – und die prüft den Fall. „Aufgrund des Sachverhaltes wird gegenwärtig im Rahmen von Verwaltungsermittlungen geprüft, ob möglicherweise Pflichtverstöße begangen wurden, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen. Vor diesem Hintergrund wurde die Staatsanwaltschaft um Mitteilung des Sachverhaltes gebeten“, teilte Ministeriumssprecherin Marion Schlender auf Anfrage mit.

Von Michael Prochnow