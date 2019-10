Fahrgastverband: Stilllegung von Bahnstrecken in MV widerspricht Klimapolitik

Rostock/Wismar

Marcel Drews, Landesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, fordert von der Politik, nicht nur an die Städte zu denken, sondern das Streckennetz der Bahn im ländlichen Raum zu stärken.

Der Bund will gerade mit dem Klimapaket auch die Schiene stärken, Bahnfahren soll attraktiver werden. Gleichzeitig werden Bahnstrecken in Mecklenburg-Vorpommern stillgelegt. Passt das für Sie überhaupt zusammen?

Marcel Drews: Im Zuge des Klimapaketes und der Reduzierung des CO2-Ausstoßes, was ja damit verbunden ist, passt es nicht zusammen – zumindest beim Thema Südbahn. Vor den aktuellen Diskussionen müsste man eigentlich sagen, die Stilllegung muss vom Land gestoppt werden. Das gilt für die beiden Bahnstrecken Güstrow – Plau am See und Malchow – Parchim. Und dann müsste man darüber nachdenken, wie man ein Angebot platzieren kann, das der Nachfrage gerecht wird, und wie man zusätzliche Potenziale erschließen kann, die man bisher nicht erschlossen hat, weil vielleicht der Pkw interessanter war.

„Man sollte schon überlegen, die eine oder andere Strecke zu reaktivieren, wenn sie den Nutzen hat, das aktuelle Netz zu ergänzen und Lücken zu schließen“, sagt Marcel Drews, Landesvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Cornelius Kettler

Wie realistisch ist es denn, die Stilllegung noch aufzuhalten?

Ich finde schon, dass es realistisch ist. Durch das Klimapaket der Bundesregierung wurde auch angekündigt, die finanziellen Mittel für die Schiene zu erhöhen. Da wird sicher auch was für Mecklenburg-Vorpommern hängen bleiben, so dass die Darstellung der Landesregierung, dass man zu wenig Geld hätte, ja gar nicht so wirklich stimmt. Es sind also auf jeden Fall Möglichkeiten da.

Bahnnetz in MV Das Eisenbahnnetz in Mecklenburg-Vorpommern umfasst laut Infrastrukturministerium 1700 Kilometer. Die Hälfte davon ist elektrifiziert. Gut 500 Kilometer sind zweigleisig, 40 Kilometer sind schmalspurig. Knapp 1500 Kilometer Strecke werden vom Personenverkehr genutzt, die übrigen Strecken nur vom Güterverkehr. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern 250 Stationen, die vom Personenverkehr bedient werden. Im Schienenpersonennahverkehr werden jährlich 17,5 Millionen Zugkilometer gefahren und damit eine Verkehrsleistung von 750 Millionen Personenkilometer erbracht.

Haben Sie das Gefühl, es wird nur in die großen Bahnhöfe und Knotenpunkte investiert und zu wenig ins Land?

Da sagt die Politik natürlich immer, dort gebe es viele Leute, die den Verkehrsknoten nutzen wollen und da müsse man eher reagieren – weil sie das Geld ja nur einmal ausgeben können. Und für die ländlichen Regionen, wo die Nachfrage geringer ist, könne man mit alternativen Bedienformen wie Buslinien die Nachfrage abdecken. Das ist die Argumentation der Politik. Ich finde aber, das ist falsch gedacht. Gerade im ländlichen Raum gibt es auch viel Tourismus. Viele Menschen wollen aus den Städten zur Erholung aufs Land fahren. Die Nachfrage ist eben nicht nur im städtischen Bereich vorhanden. Da muss man schon ein bisschen weiterdenken.

Gibt es noch mehr Bahnstrecken, die aus Ihrer Sicht sinnvoll wiederbelebt werden könnten?

Es gibt eine ganze Reihe von Strecken, zu denen es auch Diskussionen und schon Aktivitäten gibt. Ein gutes Beispiel ist die Darßbahn von Barth bis Prerow. Da tut sich auch etwas. Die Strecke Ducherow – Swinemünde, die durch den Zweiten Weltkrieg zum Erliegen gekommen ist, ließe sich auch wiederbeleben.

Ab 1895 führte eine Bahnstrecke von Rostock über Sanitz Richtung Vorpommern, nach Tribsees. Anfang des 20. Jahrhunderts fuhren täglich vier Zugpaare auf dieser Strecke, in Sanitz gab es Anschluss nach Tessin. Als Reparationsleistung wurden die Gleise von Sanitz nach Tribsees nach dem Zweiten Weltkrieg demontiert. Auf einer anderen Strecke rollen nach wie vor Züge - zumindestens was die Personenbeförderung betrifft. Die Rede ist vom Molli. Wobei dieses Jahr ein kleines Jubiläum war – denn bis vor 50 Jahren beförderte die Schmalspurbahn noch Güter. Zum Fahrplanwechsel im Mai 1969 wurde dies eingestellt.

Wie sieht für Sie das ideale Streckennetz für Mecklenburg-Vorpommern aus?

Man sollte schon überlegen, die eine oder andere Strecke zu reaktivieren, wenn sie den Nutzen hat, das aktuelle Netz zu ergänzen und Lücken zu schließen. Ein weiteres Beispiel: Die Strecke Schwerin – Rehna endet etwa zwölf Kilometer vor Schönberg. Die beiden Städte Rehna und Gadebusch haben aber durchaus ein Interesse daran, eine schnelle Verbindung nach Lübeck zu bekommen. Dort gibt es eine ganze Reihe von Pendlern, die täglich unterwegs sind, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln sieht es schlecht aus. Dort würde ein Lückenschluss Sinn machen.

Mehr zum Thema: Ende im Gelände: Die Geschichte der stillgelegten Gleise des „Kaffeebrenners“

Renaissance der Schiene in MV

Südbahn-Strecke wird stillgelegt

Über die Autorin

Von Michaela Krohn