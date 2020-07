Lübow

Die Orgelklänge sorgen für Gänsehaut in der Lübower Kirche. Martin Schulze spielt sich ein für das Konzert am Abend. Was für eine Klangfülle. „Hier war schon eine Weile kein Orgelkonzert mehr“, flüstert Jens Krause, Pastor der Gemeinde Dorf Mecklenburg, zu der auch die Lübower Kirche gehört. Mit Blick nach oben, auf die Orgelempore, schickt er ein „leider“ hinterher.

150 verschiedene Orgeln im Jahr

Martin Schulze, den freiberuflichen Organisten, kennt er schon lange aus den verschiedenen Gemeinden und Kirchen. Als der letztes Jahr anfragte, ob er in Krauses Gemeinde spielen dürfe, hat der Pastor ihn nach Lübow eingeladen, in die kleine Dorfkirche mit der Orgel, die für Erstaunen sorgt.

Denn Martin Schulze spielt bis zu 150 Orgeln im Jahr, fast jeden Tag zwischen Mai und September eine andere. Die selten gespielten, die fast in Vergessenheit geratenen reizen ihn. Und jeden Tag fährt er mit dem Rad zur nächsten Kirche und damit Orgel. Als „Fahrradkantor“ ist er inzwischen deutschlandweit bekannt, den Namen hat er sich sogar patentieren lassen.

„Nur 120 Kilometer“

Am Sonntag hat er in Thum-Jahnsbach bei Chemnitz gespielt, am Mittwoch im mecklenburgischen Lübow, am Freitag steht Parchim auf dem Tourprogramm. Dazwischen liegen gut 550 Kilometer. „Ich komme gerade aus Wittenberge“, erzählt er. „Das sind nur 120 Kilometer“, schmunzelt er. Nicht viel als Tagestour für ihn und sein Rennrad.

Tagsüber fährt er Rad, immer mit dem Konzertdruck im Nacken. Abends spielt er Orgel. Wenn denn mal was dazwischen kommt wie der Straßengraben in der vergangenen Woche mitten im Erzgebirge mit einer gebrochenen Felge, mitten im Nirgendwo, wird es eng. „Ich hatte einen rettenden Engel, ein richtig gutes Fahrradgeschäft in Schönheide“, dankt er. Dort wurde ihm schnell geholfen, so dass er heil und rechtzeitig zum Konzert kam.

Radfahren und Orgel spielen

„Das hat sich so ergeben“, erzählt er auf die immer wieder gleiche Frage, wie man dazu kommt, jedes Jahr fünf Monate radfahrend auf Konzertreise zu gehen. 15 000 Kilometer reißt er so ab, jeden Sommer, seit Jahren. Rein rechnerisch hat er mit dem Fahrrad schon mindestens neun Mal die Erde umrundet. „Das hat sich so ergeben“.

„Ich fahre gerne Rad und spiele gerne Orgel!“ Und als Fahrradkantor kann er seine beiden großen Leidenschaften verbinden. „Gute Noten, gute Fahrradklamotten und zivile Kleidung, gutes Werkzeug, Landkarte, ein vernünftiges Handy, Schlafsack“, zählt er auf, was er auf seiner Konzertreise dabei hat. Er braucht nicht viel zum Glücklich sein, genießt die Freiheit und das Erleben.

Land und Menschen erleben

„Man lernt Land und Leute kennen“, erzählt er. Jeden Abend ein anderes Bett und eine andere Orgel, jeden Abend andere Menschen. „Das ist das Interessanteste. Man muss ich auf die Menschen einlassen.“ Jede Konzerttour plant er mindestens ein Jahr im Voraus, damit die Termine, auch zum Übernachten in der jeweiligen Gemeinde, passen.

Durch Corona radelt er dieses Jahr vielleicht 1000 Kilometer weniger als sonst. Aber: „Ich habe das Gefühl, durch Corona sind die Menschen jetzt intensiver dabei. Sie merken, was Kultur bedeutet.“ Und das sie fehlt, wenn sie nicht da sind.

Werke aus drei Jahrhunderten

In Lübow spielte er Werke des Lübecker Komponisten Dieterich Buxtehude (ca. 1637-1707), von Johann Sebastian Bach (1685-1750), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) und Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901).

Und die Orgel? „Mit Orgeln ist es wie mit Menschen, entweder die Chemie stimmt oder sie stimmt nicht!“ Bei der Lübower Orgel stimmte sie sofort. „Eine toll erhaltene spätromantische Orgel“, lobte er das Instrument. Die Orgel wurde 1850 eingebaut und 1999 überholt, gebaut hat sie der Orgelbaumeister Friedrich Wilhelm Winzer, geboren 1811 in Mellenbach und gestorben 1886 in Wismar.

Interessante Erklärungen

Von der Orgelempore aus erklärte er seinen Zuhörern Wissenswertes zu Stücken und Komponisten, beispielsweise dass de „Toccata und Fuge in F-Dur von Buxtehude dazu da ist, die Orgel zu prüfen. „Die Orgel wird so richtig durchgepustet“, ließ er die Gäste schmunzeln. Und dann über die verschiedenen Facetten des Instruments staunen.

Mit einer Zugabe und einem gemeinem Ohrwurm beendete er nach langem Applaus das Konzert. Seine Kantorenkollegin Susanne Kugelmeier hat höchst unterhaltsame Variationen für Orgel über „Danke für diesen guten Morgen“ geschrieben, Martin Schulze hat es gespielt.

