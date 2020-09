Wismar

Macht Radfahren Spaß oder ist es Stress? Das ist die Frage, die gerade bundesweit der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) stellt. Bis zum 30. November können Radler aus ganz Deutschland mitmachen und dabei konkret die Situation in ihrer Stadt oder Gemeinde bewerten. So haben Alltagsexperten die Chance, Politik und Verwaltung eine persönliche Einschätzung zu geben.

Der Test wird alle zwei Jahre durchgeführt. Bei der letzten Abstimmung hat Wismar die Note 4 bekommen. Bemängelt wurden zu schmale Radwege, die Verkehrsführung an Baustellen und eine Ampelschaltung, die Autofahrer bevorzugt. „Der neue Test ist deshalb ein wichtiger Gradmesser: Gibt es Verbesserungen für den Radverkehr und wo liegt noch etwas im Argen?“, sagt Marie-Anne Schlagberg. Sie ruft deshalb die Wismarer auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Abstimmen kann jeder, der am Radfahren Interesse hat und das Fahrrad nutzt, egal ob häufig oder selten.

Werbung: Rad statt Auto nutzen

Der ADFC Wismar begrüßt ausdrücklich, dass die Hansestadt mit einem neuen Flyer mehr Menschen motivieren möchten, das Rad statt das Auto nutzen – für Wege innerhalb der Stadt und in die Umlandgemeinden. Diese Werbung sollte verstärkt werden. „In Corona-Zeiten und der Umwelt zuliebe sollte das Fahrrad das Verkehrsmittel der Wahl sein, das durch die Hansestadt und den Landkreis entschieden gefördert wird“, fordert der ADFC.

Tatsächlich sei Wismar aus einigen Umlandgemeinden mit dem Fahrrad in angemessener Zeit zu erreichen. Neue Radwege, etwa an der Bundesstraße 105 vor Dargetzow und von Barnekow nach Wismar, sind fertiggestellt worden. „Andererseits, und das fragt der Klimatest ab, sind noch viele Verbesserungen möglich“, findet der ADFC. Die sollen durch den Test aufgezeigt werden. Auf dem Fragebogen stehen deshalb Themen: Wie steht es um die Ampelschaltungen? Hemmen oder fördern sie den Radverkehr? Gibt es genügend Abstellmöglichkeiten am Ziel? Gibt es abschließbare Fahrradboxen, um die Räder vor Diebstahl zu schützen? Gibt es Öffnungen von Einbahnstraßen in Gegenrichtungen?

Anregungen zur Verbesserung der Wege

Der ADFC hat bereits zahlreiche Anregungen gegeben, unter anderem zur Befahrbarkeit der gepflasterten Altstadt. Hier erhoffen sich die Mitglieder, das gemeinsam mit dem Denkmalschutz entscheidende Verbesserungen erreicht werden können und verweist auf ein Beispiel im brandenburgischen Nauen. Dort sind einige Pflastersteine am Straßenrand für Radfahrer glattgezogen worden.

Hier geht es zum ADFC-Klimatest.

Von Kerstin Schröder