Fahrschule in Corona-Zeiten: Das sagen Wismarer zum Online-Unterricht

Wismar

Seit Mitte Februar können Fahrschullehrer nach wochenlanger Corona-Zwangspause wieder durchstarten. Zwar noch eingeschränkt. Aber sie dürfen Fahrschüler, die den Führerschein zwingend für die Arbeit und die Berufsausbildung benötigen, praktisch ausbilden. „Diese Sonderregelung nutzen recht viele“, sagt Karen Köhler, Inhaberin der Fahrschule Jandt. „Und das ist auch gut so.“

Zum Glück seien die Betriebe willig, eine entsprechende Bescheinigung auszustellen. „Mit etwa einem Drittel unserer Fahrschüler können wir wohl wieder fahren“, schätzt die Fahrlehrerin. Einer von ihnen ist Erik Schröder. Der 16-Jährige aus dem Wismarer Umland macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. „Meine Theorieprüfung war im November. Seitdem warte ich, dass ich mit den Fahrstunden beginnen kann.“ Am Montag war es endlich soweit.

Schon drei Theoriekurse online durchgeführt

„Wir hatten noch Fahrstunden mit Schülern aus dem ersten Lockdown im Frühjahr zu absolvieren“, erklärt Karen Köhler die Verzögerung. Zusammen mit ihrem Mann Sven führt sie die Fahrschule weiter, die ihr Vater nach der Wende aufgebaut hat.

Beide seien aber auch vorher nicht untätig gewesen. „Wir haben uns im Januar darum gekümmert, die Theorie im Online-Unterricht anzubieten. Den mussten wir erstmal beantragen und dann gut vorbereiten.“ Auch Equipment wie Scheinwerfer und Mikrofon benötigten sie. „Es war schon mit Aufwand verbunden. Aber letztlich ist es doch recht lukrativ, denn die Fahrschüler zahlen ja für den Online-Unterricht. Wir hatten im Februar zwei Lehrgänge für Pkw und einen für Motorrad.“ Die Theorie dürfen im Übrigen alle Interessenten absolvieren.

Online-Unterricht wird gut angenommen

„Der Online-Unterricht ist eine gute Idee. Uns gefällt es und den Fahrschülern auch. Und bei dem schlechten Wetter mit dem Schnee brauchte keiner zu kommen von außerhalb.“ Vor allem den Jugendlichen tue es gut, dass es mit der Fahrschule weitergeht, erzählt Karen Köhler. „Die sind doch schon ganz schön runter mit den Nerven, von wegen der Perspektivlosigkeit.“

Sie hofft, dass sie bald auch mit allen anderen die praktische Ausbildung machen können. „Die Schüler sind jetzt benachteiligt, die brauchen den Führerschein auch oft, wenn sie zum Studium gehen.“ Alles in allem sei die Fahrschule Jandt ganz gut durch den Lockdown gekommen. „Man muss schon ein Polster haben, um so etwas abfangen zu können.

Online-Unterricht nur in der Fahrschule erlaubt?

Holger Voß ärgert, dass die Corona-Richtlinien in Deutschland nicht einheitlich sind. „Es gab sogar Bundesländer, in denen die Fahrschulen weiterarbeiten durften.“ Seit dem 16. Dezember mussten sie in MV schließen. Die Theorievermittlung im Online-Unterricht findet der Wismarer zwar auch gut, bietet ihn aber nicht an, weil ihm die behördlichen Auflagen zu viel sind. „Zudem müssen wir noch Geld dafür bezahlen, dass wir online unterrichten wollen. Und dann verbietet man uns, den Online-Unterricht von woanders als unserer Fahrschule zu erteilen. Mit der Begründung, dass wir hier alle Möglichkeiten eines guten Unterrichts haben. Aber unser Programm befindet sich auf einem Laptop, das heißt, alles was wir für einen guten Unterricht brauchen, ist auf dem Laptop. Da kann ich Online-Unterricht im Homeoffice oder sonst wo anbieten.“

Laufende Kosten für Fahrschule steigen

Aber er könne sich jetzt den Theorieunterricht sparen, sagt Voß. „Die Fahrschüler müssen ja dann auch in der Lage sein, die Fahrstunden zu bezahlen. Das war schon immer ein Problem und durch Corona wird das nicht besser.“ Mehr als die Hälfte seiner Kunden würden wegen des Geldes schon nach der Theorie hinschmeißen. Und eine 45-minütige Fahrstunde kostet inzwischen bis zu 50 Euro. Davon bleibe für den Fahrlehrer aber nicht mal die Hälfte übrig. „Die Spritpreise sind seit Jahresbeginn um 30 Cent gestiegen, die Versicherungen sind teurer geworden, die Stromkosten steigen“, zählt Holger Voß seine Ausgaben auf.

Lange Wartelisten wegen fehlender Fahrlehrer

Der Wismarer sieht aber noch ein ganz anderes Problem und das ist nicht coronabedingt: „Es gibt einfach zu wenige Fahrlehrer für den großen Bedarf“, sagt Voß. „Fahrschüler warten ein halbes oder ein Jahr auf die Theorie oder die Praxis. Letzteres ist ja 1:1-Unterricht, es kann immer nur ein Fahrlehrer mit einem Fahrschüler fahren.“ Hinzu komme, dass es immer länger dauere, bis ein Fahrschüler fertig ist und seine Fahrprüfung macht. Zum 1. Januar wurden auch noch die Prüfungsrichtlinien geändert: „Es gibt jetzt ein elektronisches Prüfprotokoll, das heißt, die Prüfungszeit ist länger, die Prüfung durch die Dekra wird teurer.“

Fahrerlaubnisprüfung jetzt digital

Fahrlehrer Carsten Jantzen sieht in der „Optimierten Praktischen Fahrerlaubnisprüfung“ den Vorteil, dass der Prüfer seine Beobachtungen mit einer Software auf einem Tablet erfasst anstelle eines Klemmbretts. Die Ergebnisse werden dem Prüfling unmittelbar nach Ende der Fahrt per Mail oder QR-Code zur Verfügung gestellt und machen den Entscheidungsprozess nachvollziehbar und weniger willkürlich.

Jantzen begrüßt die neuen Prüfungsmodalitäten: „Sie schaffen einheitliche und transparente Standards und ermöglichen eine noch gezieltere Ausbildung. Abgesehen von der zehn Minuten längeren Dauer, von denen die Hälfte auf das abschließende Feedbackgespräch entfällt, ändert sich für den Prüfling wenig. Die Anforderungen bleiben die gleichen, nur werden diese nun anhand eindeutig definierter Kriterien abgefragt und festgehalten.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Führerscheinausbildung soll laut Jantzen auf der Grundlage der ausgewerteten Datensätze weiter optimiert werden, etwa in dem besonders schwierige Verkehrssituationen erkannt und gezielt trainiert werden. So ließe sich das bei Fahranfängern besonders hohe Unfallrisiko weiter vermindern.

Von Haike Werfel