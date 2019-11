„Hilfe, ich habe Hausarrest“ – Die kuriosesten Notrufe in Mecklenburg

Rostock/Bad Doberan/Wismar/Grevesmühlen

Es ist nicht überliefert, was der Junge genau angestellt hat. Vielleicht hat der zwölf Jahre alte Mecklenburger einem Mädchen an den Haaren gezogen. Oder er hat sein Zimmer nicht aufgeräumt. Was aber klar ist: Der junge Anrufer hat von seiner Mutter Hausarrest bekommen – und nun hat er gehofft, die Polizei könnte ihm da raushelfen. Also hat er den Notruf 110 gewählt.

Die Mitarbeiter der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock müssen lächeln, wenn sie an diesen Fall zurückdenken. „Natürlich freut es uns, wenn auch Kinder wissen, dass sie polizeiliche Hilfe bekommen, wenn sie die 110 wählen“, sagt Präsidiumssprecherin Stefanie Busch. Allerdings mussten die Beamten dem Jungen in diesem Fall mitteilen: „Die Worte deiner Mutter sind bindend.“

Alkohol eine Ursache für falsche Notrufe

Rund 145 000 Anrufe gehen pro Jahr in der Einsatzleitstelle ein. Zum Einzugsgebiet gehören die Städte Rostock und Schwerin sowie die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Rostock. „Prinzipiell nehmen wir zunächst jeden Hinweis ernst und möchten uns bei der Bevölkerung für die Nutzung des Notrufes bedanken“, sagt Busch. Schließlich seien die Beamten auf die Anrufe und die wichtigen Erstinformationen angewiesen, um entsprechende polizeiliche Hilfe in die Wege leiten zu können.

Nie ein Besetztzeichen 145 000 Notrufegehen pro Jahr über die Telefonnummer 110 in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock ein. 50 Beamte arbeiten hier im Schichtdienst. Das Einzugsgebiet ist riesig: Es umfasst zwei Städte und drei Landkreise in Mecklenburg mit insgesamt 890 000 Einwohnern. Im Sommer kommen unzählige Touristen hinzu, weshalb die warmen Monate die Notrufstatistik ansteigen lassen. Auch Großveranstaltungen wie die Hanse Sail in Rostock haben Auswirkungen. Doch egal, wie viele parallele Meldungen es gibt – die Anrufer hören kein Besetztzeichen: Die Nummer 110 läuft auf mehreren Apparaten und im Extremfall gibt es noch ein Leitstellenpendant in Neubrandenburg, zu dem Telefonate umgeleitet werden können. Das kommt selten vor – bei deutlich weniger als 0,1 Prozent der jährlichen Anrufe.

„Dennoch erreichen uns natürlich auch Anrufe ohne polizeilichen Bezug“, sagt Busch. Diese lassen sich auf unterschiedliche Ursachen zurückführen – wie gesundheitliche Probleme oder Alkohol. So wählte eine Dame an drei Tagen insgesamt 107 Mal den Notruf und eine andere Frau innerhalb eines Monats sogar mehr als 240 Mal. „Beide Frauen äußerten sich zusammenhangslos.“

Bei einer Frau funktionierte die Heizung nicht

Blick in die Rettungsleitstelle Rostock. Die Einsätze werden hier mit der Polizei koordiniert werden. Quelle: André Wornowski

Ein Missbrauch des Notrufs gilt allerdings als Straftat und kann sogar im Gefängnis enden. Denn wer eine Gefahrenlage vortäuscht, bindet nicht nur die Kapazität der Leitstelle, sondern auch die der Kräfte draußen. Solche Missbrauchsfälle seien aber die Ausnahme: „In der Regel erfolgt keine Strafverfolgung“, sagt Busch. Leider komme es jedoch auch vor, dass die Beamten verbal beleidigt werden. „Dem gehen wir strafrechtlich nach und erstatten Anzeige wegen Notrufmissbrauch und Beleidigung“, so die Sprecherin.

Häufig Anrufe, wenn Jungmöwen flügge werden

Bei der Leitstelle des Rostocker Brandschutz- und Rettungsamtes häufen sich Anrufe, wenn Jungmöwen flügge werden: „Die Tiere landen bei ihren ersten Flugversuchen auf dem Erdboden, von wo aus sie es nicht mehr zurück ins Nest schaffen. Die Elterntiere versorgen die Jungmöwen dann auf dem Erdboden weiter mit Nahrung, verbunden mit oft lauten Schreien – ein ganz natürlicher Vorgang“, sagt Amtssprecher Stefan Kieckhöfer. Dennoch rufen deshalb viele besorgte Rostocker an. Auch ein Spatz, der nur auf einem Bein hüpfte, löste schon Notrufe aus.

Das ist bei einem Notruf zu beachten Das Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt Rostock weist darauf hin, dass beim Absetzen eines Notrufes die klassischen fünf W-Fragen nach wie vor Bestand haben: 1. Wo genau ist der Notfallort? 2. Was ist der genaue Grund des Notrufes? 3. Wie viele Personen sind betroffen? 4. Welche Art von Notfall/Erkrankung/Verletzung liegt vor? Wichtig:Die Anrufer sollten unbedingt auf die Rückfragen des Leitstellenmitarbeiters warten, betont das Amt. Grund: „Der Mitarbeiter folgt anhand eines standardisierten und strukturierten Notrufabfragesystems einem festgelegten Frageschema.“ Wenn der Anrufer einfach geduldig die Fragen beantworte, könne am schnellsten die richtige Hilfe gesendet werden.

Insgesamt gehen in der Rostocker Rettungsleitstelle mehr als 100 000 Anrufe pro Jahr ein. „Davon haben rund 50 Prozent direkten Bezug zu Einsätzen“, sagt Kieckhöfer. Ein Anrufer hatte zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, seine Hand in einen Fahrkartenautomat gesteckt und bekam sie nicht wieder heraus. „Die Feuerwehr konnte ihn aus der misslichen Lage befreien.“

Mit Sondersignal zum Pflasterkleben

Die Feuerwache der Hansestadt Rostock an der Erich-Schlesinger-Straße. Hier ist auch die Rettungsleitstelle untergebracht. Quelle: OVE ARSCHOLL

Es gebe Patienten, die teilweise täglich die Feuerwehr anrufen, weil sie vermeintlich pflegerisch mangelhaft versorgt sind. Zum Beispiel wenn sie aus dem Bett fallen oder anderweitig in der eigenen Wohnung stürzen. „Die Feuerwehr wird hier, in Ermangelung anderer Strukturen, als Element der häuslichen Pflege missbraucht“, sagt Kieckhöfer. Dies werde auch von einigen Hausnotrufdiensten so gehandhabt, die mit der Pflege dieser – oftmals übergewichtigen – Patienten Geld verdienen.

Frage nach der SMH

Auch 30 Jahre nach der Wende gebe es noch Anrufer, die nach der SMH fragen, der „schnellen medizinischen Hilfe“, wenn sie den Rettungsdienst benötigen. „Ein bis zwei Anrufer melden sich regelmäßig, schimpfen ohne Punkt und Komma auf das Unflätigste über dieses und jenes und legen dann einfach auf – ohne eine Antwort abzuwarten“, schildert Kieckhöfer.

Immer mal wieder kommt es aber auch vor, dass Lebensretter und Polizisten zu Notrufen Nachfragen haben und zurückrufen. Dabei werden aber niemals die Nummern 110 oder 112 angezeigt. Passiert das, sind Betrüger an der Strippe – und diese sollten per Notruf bei der Polizei gemeldet werden.

