Familie Tacke aus Dorf Mecklenburg zeigt, wie ihr Biohof funktioniert 

„Oma und Opa sind auch ohne gespritzte Lebensmittel ausgekommen“, betont Andrea Tacke. Ihre Familie hat sich bewusst für einen Biohof entschieden. Der ist rund 400 Hektar groß und befindet sich in Dorf Mecklenburg. Drei Gründe seien für die Art ihrer Bewirtschaftung entscheidend: Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.

Eine Devise ist dabei, von Beikräutern statt Unkräutern zu sprechen. Da diese nicht vermieden werden können, versucht die Familie Kulturpflanzen einen zeitlichen Vorsprung zu geben und so die Beikräuter im Wachstum zu unterdrücken. Chemischer Dünger wird nicht verwendet: Trotzdem fruchtbaren Boden zu bekommen, sei mit Geschick und Mühe möglich, sagt Andreas Mutter Irmtraut, die den Betrieb leitet. Der Hof bekommt den Dünger für seine Pflanzen von den Kühen. „Jeder Kuhfladen ist ein Insektenhotel, davon profitieren wiederum die Vögel, es hängt alles zusammen und unsere Kuhweiden sind wirklich lebendig“, erklärt sie.

Kinder kommen regelmäßig zu Besuch

Seit 1991 gibt es den Familienbetrieb in der Kletziner Straße 1a. Zurzeit hat er zwei festangestellte Mitarbeiter. Regelmäßig packen auch Praktikanten mit an, zum Beispiel Studenten der Agrarwirtschaft. Zudem schauen sich gerne Kinder auf dem Hof um. „Wir haben viele Anfragen von Schulen und Kindergärten“, berichtet Johannes Tacke, ebenfalls Betriebsleiter.

Neu ist das Gewächshaus von Sohn Steffen. Dort gedeihen viele Gemüsesorten, Gurken, unterschiedliche Tomaten und Paprika sowie Chili und Peperoni. Honig wird mit eigenen Bienen produziert. Zusätzlich gibt es rund 180 Milchkühe. Die werden zum Melken nicht von der Herde getrennt, sondern gehen allein in den Stall zum Melkroboter. Der erkennt Kuh und Zitzen automatisch und setzt an. Rund zehn Minuten dauert der Vorgang. Die Kühe finden es gut und stehen dafür sogar Schlange. Gezapft und gekauft werden kann die Milch am Automaten. Die anderen Produkte im eigenen Bioladen.

Hunde sorgen für Ordnung auf der Weide

Der Rest der rund 400 Tiere sind Kälber und Biorinder. Letztere bleiben durchgängig draußen, die anderen gehen zum Melken in den Stall – begleitet werden sie dabei von den Hündinnen Dora und Sunny, die für Ordnung auf der Weide sorgen.

Der Milchzapf-Automat Quelle: Annalena Wallenta

Wer sich einmal auf dem Hof umschauen möchte, hat dazu am Wochenende Gelegenheit. Am Sonnabend, den 11. September, lädt Familie Tacke von 10 bis 17 Uhr neugierige Besucher ein. Die Aktion ist Teil der Biolandpartie, an der sich 61 Höfe in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen, um Lust auf Bio zu machen. „Außerdem kann man einen Tag lang Landluft schnuppern sowie engagierte Menschen und Vereine aus Dorf Mecklenburg und der Region kennenlernen“, sagt Irmtraud Tacke.

Hofführungen werden angeboten

Das Motto des Tages lautet: Entdecken, lernen und schlemmen. Verschiedene Hofführungen werden angeboten, die erste startet um 10 Uhr. Um 12 und 14 Uhr kann das ganze Gelände inklusive Gewächshaus bestaunt werden. Wer sehen möchte, wie die Kühe in den Stall gebracht werden, sollte um 16 Uhr vor Ort sein. Kinder kommen außerdem beim Um-die-Wette-Melken und beim Wasserdosenschießen mit der Dorf Mecklenburger Feuerwehr auf ihre Kosten. Sie können am Trettrecker-Wettrennen teilnehmen oder sich schminken lassen. Wer mag, kann sogar einen Treckerführerschein machen.

Die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, der Mecklenburger Faschingsclub, und viele andere Vereine aus dem Dorf und der Umgebung unterstützen die Familie, damit der Tag ein voller Erfolg wird. „Sie sorgen auch für Essen und Getränke, damit wir für die Besucher da sein und Fragen beantworten können“, sagt Steffen Tacke. Aufgetischt werden unter anderem Bratwürste, Burger mit hofeigenem Biorindfleisch und knackigem Gemüse sowie Hot Dogs. Wer es süßer mag, kann sich zwischen Waffeln, Zuckerwatte und Kuchen entscheiden.

