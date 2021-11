Familienhilfe in Wismar: „Ohne den Sozialdienst hätte ich das nicht geschafft“

Wismar

Hier liegen Kleidungstücke, da Unterlagen, in der anderen Ecke ist Spielzeug der Tochter, auf der Couch liegen Kissen und Bettdecke. Wo sich noch ein freies Plätzchen findet, steht der vollgehängte Wäscheständer – und mittendrin Nicole Miehlke. Als ihre Bekannte unverhofft zu Besuch kommt und die Situation sieht, scheint diese schockiert zu sein. Zumindest steht am Abend das Jugendamt vor der Haustür der Zweizimmer-Wohnung. „Anonym ist eine Mitteilung gemacht worden“, erinnert sich die 25-Jährige. Sie weiß, es kann nur die Bekannte gewesen sein. Niemand sonst war in der Wohnung. Zeit, sauer zu sein, hat sie nicht. Nun heißt es klar Schiff machen oder Sanktionen erfahren. „Heute bin ich froh, dass es soweit gekommen ist“, gibt die junge Mutter zu.

Familienhelferin unterstützt im Alltag

Zwei Jahre ist die Meldung beim Jugendamt nun her. Ihre Tochter Nancy war damals drei Jahre alt. Mittlerweile steht den beiden eine Familienhelferin zur Seite. Nicole und Nancy Miehlke werden vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Wismar betreut. Der arbeitet eng mit dem Jugendamt zusammen und unterstützt Familien in schwierigen Lebensverhältnissen im Alltag. Wenn Nicole Miehlke auf ihr Leben blickt, war es tatsächlich nicht immer einfach. Mit einem Praktikum im Einzelhandel erhielt sie die Empfehlung für eine Ausbildung. Die Probezeit jedoch überstand sie 2014 nicht. „Ich habe damals in Dorf Mecklenburg gewohnt und musste immer mit Bahn und Bus nach Wismar. Mehrfach habe ich morgens den Anschlussbus nicht geschafft und kam zu spät zur Arbeit“, erzählt sie. Das schaute sich die Chefin nicht lange mit an und trennte sich von der Auszubildenden.

Ein paar Monate später wurde Nicole Miehlke mit Nancy schwanger. Eine heile Familie gab es für sie allerdings nicht. Die werdenden Eltern haben sich getrennt, bis heute gibt es keinen Kontakt zwischen Vater und Tochter. Sie ist alleinerziehend. Mit einem neuen Partner an der Seite hoffte sie auf schönere Zeiten, aber auch das scheiterte. „Ich war mit vielem alleine und konnte nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, war überfordert“, erzählt sie. Seit drei Monaten hat sie einen neuen Mann an der Seite – und ist glücklich. „Er ist für mich und auch für Nancy da“, erzählt sie. Mittlerweile haben Mama und Tochter eine größere Wohnung, Nicole Miehlke nun auch ein richtiges Schlafzimmer, muss nicht mehr im Wohnzimmer übernachten. Ihr neuer Partner tut auch Nancy gut. „Sie war zuletzt sehr schwierig“, weiß ihre Mama. Auch da gab es Hilfe von der Familienhilfe. Einmal die Woche schaut sie vorbei. „Ohne den Sozialdienst hätte ich das alles nicht geschafft.“

Hier können Sie spenden Empfänger: Wismarer Tafel e.V. Sparkasse Mecklenburg-Nordwest IBAN: DE35 1405 1000 1006 0342 73 BIC: NOLADE21WIS Verwendung: Helfen bringt Freude Empfänger: Sozialdienst katholischer Frauen Deutsche Bank AG IBAN: DE04 1307 0024 0275 8605 00 BIC: DEUTDEBROS Verwendung: Helfen bringt Freude

Der SkF bietet ambulant Erziehungsbeistand, Hilfe für junge Volljährige und sozialpädagogische Familienhilfe. Im Einsatz sind sechs pädagogische Fachkräfte, die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer erfahren. Mit den Spenden aus der OZ-Weihnachtsaktion sollen unter anderem Bastelmaterialien angeschafft, der Fahrdienst für Familien unterstützt und neue Möbel für den Elterntreff angeschafft werden, erklärt die Leiterin Birgit Lang.

Kühlfahrzeug hat 250 000 Kilometer runter

Mit der Wismarer Tafel möchte die OZ ein weiteres Projekt unterstützen. Von den Spenden sollen unter anderem Reparaturkosten des ältesten Kühlfahrzeugs finanziert werden. 250 000 Kilometer hat es mittlerweile runter. „Wir haben lange überlegt, ob sich Reparaturen noch lohnen, aber die sind noch günstiger als ein neues Fahrzeug, das gut und gerne 45 000 Euro kostet“, beschreibt Tafel-Chef Detlef Lohne.

Detlef Lohne, Chef der Wismarer Tafel. Quelle: Pauline Rabe

Der Verein versorgt mehr als 300 Menschen und ihre Familien mit Lebensmitteln. Alle zwei Wochen dürfen sie sich ihre gepackten Tüten am Holzdamm abholen. Geöffnet ist montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr. In der Woche rollen drei Kühlfahrzeuge durch den Landkreis. Die Ware für die Bedürftigen, die die Tafel in Anspruch nehmen, werden aus Selmsdorf, Schönberg, Boltenhagen, Klütz und dem näheren Umkreis von Wismar geholt. „Wir versorgen nicht nur die gelisteten Personen mit entsprechenden Bescheinigungen“, erklärt Detlef Lohne. Auch das Obdachlosenheim, der Mittagstisch für Leib und Seele in der Nikolaikirche, das Wohnheim „Tu Hus“ des Diakoniewerks, eine ambulant betreute Wohnform für abstinent lebende suchtmittelabhängige Menschen, das Asylbewerberheim, der Verein KaSo und das Frauenhaus erhalten Lebensmittel. Bei der Tafel sind bis 45 Ehrenamtliche im Einsatz, die alles koordinieren.

Detlef Lohne schaut mit Sorge in die Zukunft. „Alles wird teurer. Es werden mehr Menschen werden, die auf die Tafel angewiesen sind.“ Die Supermärkte, so seine Beobachtung, geben weniger Obst und Gemüse an die Tafel ab, verkaufen es am Abend eher 30 Prozent günstiger. Umso wichtiger sei es, haltbare Lebensmittel wie Reis und Nudeln bei der Tafel vorrätig zu halten. Auch das soll durch die Spenden finanziert werden.

Von Jana Franke