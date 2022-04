Wismar

Auch in der Woche nach Ostern geht der Zustrom an Geflüchteten weiter, wobei einen Großteil zentrale Zuweisungen durch das Land beziehungsweise den Bund ausmachen. Für den Abend des 19. April wurden durch den Bund rund 250 Geflüchtete angekündigt. Sie sollen zunächst auf die Notunterkünfte in Wismar und Grevesmühlen verteilt werden.

Aktuell sind 1933 aus der Ukraine Geflüchtete beim Landkreis registriert, 192 mehr als vor einer Woche. 1767 Personen bekommen eine finanzielle Grundsicherung, die jeweils um die 380 Euro im Monat beträgt. Außerdem bekommen sie Unterkünfte gestellt: 1010 Personen hat der Landkreis untergebracht. Rund 380 Personen befinden sich in den zentralen Unterkünften, weitere 190 Personen in den Notunterkünften. 440 Ukrainer haben Wohnungen bezogen.

Wohnungen werden eingerichtet

Das Team „Wohnungsausstattung“ des Landkreises soll weiter verstärkt werden. Natürlich wird an der Verbesserung der Koordinierung mit ehrenamtlichen Helfern gearbeitet, bei denen sich das Team ganz herzlich für angebotene Unterstützung bedankt. Teilweise wurde die Hilfe auch schon in Anspruch genommen. Mit Start dieser Woche steht außerdem ein zweiter Lkw für die Einrichtungsarbeiten zur Verfügung. Weiterhin befindet sich der Landkreis im Gespräch mit Anbietern von Leiharbeit, um noch mehr personelle Kapazitäten für die Einrichtungsarbeit zur Verfügung zu haben.

Die erste ärztliche Sprechstunde für Geflüchtete in Notunterkünften und zentraler Unterbringung, die erstmals am vergangenen Mittwoch am Sana Hanse Klinikum Wismar stattfand, ist gut gestartet. Beim ersten Termin kümmerten sich die freiwillig tätigen Ärzte um 28 Sprechstundenbesucherinnen, hauptsächlich Mütter mit Kindern. Die Sprechstunde wird in dieser Woche fortgesetzt.

Von OZ