Fast 90 Prozent geschafft: Klützer Winkel bei Breitbandausbau vorn dabei

Trotz der Corona-Problematik sind bisher rund 51 Prozent der Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg durchgeführt. In Kilometern ausgedrückt: 970 von 1895 Kilometern sind verlegt. Am weitesten fortgeschritten ist der Klützer Winkel. Beinahe 90 Prozent sind geschafft. Knapp 60 Prozent haben sich für die Erstellung eines Glasfaser-Hausanschlusses entschieden.

Derweil laufen die Tiefbauarbeiten in reduzierter Form. „Gründe hierfür sind unter anderem, dass europäische Tiefbauunternehmen aus Portugal, Lettland und Polen ihre Arbeitskräfte aufgrund der Grenzschließungen teilweise zurückziehen mussten“, begründet Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. Darüber hinaus seien Lieferketten unterbrochen.

Zudem ließen sich Lieferzeiten für beispielsweise Leerrohre und Glasfaser sowie aktive Technik aus Dänemark und China schwer kalkulieren. Den zeitlichen Verzug beziffert die Wemacom Breitband GmbH als ausführendes Unternehmen für den Breitbandausbau mit mindestens drei Monaten.

Weitere Mittel für Breitbandausbau gesichert

Für die Erschließung bislang unterversorgter Adressen in der Hansestadt Wismar liegen dem Landkreis vorläufige Fördermittelbescheide des Bundes vor. Bereits im September vergangenen Jahres beantragte der Landkreis die finanzielle Unterstützung. Die Anträge seien nun bewilligt. „Mit den vorläufigen Fördermittelbescheiden von Bund und Land kann das Vorhaben nun weiter vorangetrieben werden“, freut sich Landrätin Kerstin Weiss.

Landrätin Kerstin Weiss Kerstin Weiss, Landrätin des Kreises Nordwestmecklenburg Quelle: Anne Karsten

Gerade die Hansestadt Wismar war im alten Breitbandpaket nicht bedacht worden, weil die Versorgung im Stadtgebiet nach damaligen Richtlinien ausreichend erschien – von modernen, zukunftssicheren Gigabit-Anschlüssen sind die Datenraten aber weit entfernt, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Um die weißen Flecken zu schließen, sollen zunächst rund 3,15 Millionen Euro von Bund und Land zur Verfügung gestellt werden. Bei Bedarf werde eine höhere Fördermittelsumme ausgegeben.

Auswirkungen der Corona-Krise

„Auch wenn der Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg gerade durch die Corona-Einschränkungen ein wenig ausgebremst wird, gehen die Arbeiten so gut wie möglich weiter. Ich freue mich, dass wir mit den zusätzlichen Mitteln jetzt auch die verbliebenen weißen Flecken angehen können“, erklärte Kerstin Weiss. „Ich freue mich für unsere Kreisstadt Wismar, dass auch hier bald viele Unternehmen vor Ort in den Genuss schnellerer Verbindungen kommen. Ein wichtiger Schritt für die Wirtschaftsentwicklung.“

Ein Zeitplan kann angesichts der komplexen Verfahrensschritte aktuell noch nicht aufgestellt werden. Bislang rechnet der Landkreis mit einer Projektdauer von rund drei Jahren.

In Bearbeitung finden sich aktuell auch etliche Haushalte in den Gemeinden Perlin und Grambow, die zum Zeitpunkt der Fördermittelantragsstellung nicht berücksichtigt wurden. Auch die Hinzunahme bisher verbliebener weißer Flecken in die aktuelle Ausbaukulisse werde durch den Landkreis vorangetrieben, so die Landrätin. Eine entsprechende Übersicht ist jüngst erstellt worden.

Von Jana Franke