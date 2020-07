Wismar

Kaum ein Tierschicksal hat die Leser der Wismarer OSTSEE-ZEITUNG so bewegt wie das von Schäferhund Rex. Er ist in einem Käfig in einem Dorf bei Wismar fast verhungert. Zwei Jahre lang durfte er nicht raus, lebte eingeengt zwischen Kot und leeren Futterdosen. Letztere sind ihm durch die Gitterstäbe hingestellt worden – vermutlich nur eine Dose in einer Woche.

Gerade einmal 21 Kilogramm hat Rex auf die Waage gebracht, als ihn Mitarbeiter vom Tierheim Dorf Mecklenburg aus seiner Notlage befreiten. Normal sind für Schäferhunde 35 Kilo.

Überlegen, bevor man sich ein Tier anschafft

„Das ist einfach nur schrecklich! Zum Glück wurde er gerettet“, schreibt Daniela Boldt auf der Facebook-Seite der OZ. Sandra Maria Fehrmann-Sinn fragt: „Warum hat man überhaupt ein Tier, wenn man so damit umgeht?!“ Jeder sollte sich gründlich überlegen, bevor er sich ein Tier anschafft, meint sie. Einen Besen könne man in die Ecke stellen, einen Hund nicht.

Hier kann gespendet werden Um die laufenden Kosten des Tierheimbetriebes in Dorf Mecklenburg zu decken, sind monatlich etwa 10 000 Euro nötig. Ohne Spenden geht das nicht. In der Corona-Zeit sind die zurückgegangen, auch weil die Mitarbeiter keine Veranstaltungen durchführen können. Hier das Spendenkonto: Tierheim Dorf Mecklenburg, Sparkasse Mecklenburg Nordwest, IBAN: DE71140510001200000354, BIC: NOLADE21WIS

Peggy Stresow kann es nicht glauben, wozu manche Menschen fähig sind. Sie ist froh, dass die Tierschützer zufällig auf ihn aufmerksam geworden sind. Außerdem hofft sie, dass Rex bald in eine liebe Familie kommt und sich schnell wieder erholt.

Rex ist in Pflegestelle, Langzeitfolgen möglich

Wie Tierheim-Chefin Doreen Kuhn berichtet, war Rex zwei Wochen lang im Tierheim in Dorf Mecklenburg und wurde medizinisch durchgecheckt. Mittlerweile ist der etwa achtjährige Rüde in einer Pflegestelle, bei einer Frau, die sich schon öfter liebevoll um einige Hunde gekümmert hat.

Rex nach seinen ersten Tagen im Tierheim Quelle: privat

„Er ist ein Traumhund“, schwärmt Doreen Kuhn. Rex sei total lieb, anhänglich und benehme sich sehr gut in der Pflegestelle. Dort fühlt er sich wohl. Essen tut er weiterhin gerne und viel. Aber er muss noch Gewicht zulegen. „Das geht nur langsam, wir können ihn nicht den ganzen Tag fressen lassen, das ist ungesund“, erklärt Doreen Kuhn. Sie weiß nicht, was möglicherweise noch für Kosten für Rex anfallen werden. „Zurzeit sieht es gut aus, aber er kann Folgeschäden davongetragen haben, dass werden wir erst später wissen“, ergänzt sie. Die Tierheim-Chefin hat Rex mit ihrem Kollegen Carsten Gum befreit. Sie hatten zuvor einen anderen Hund im gleichen Dorf aus einer misslichen Lage befreit. Dessen Besitzer wies sie auf Rex hin.

Von Kerstin Schröder