Wismar

Der Ruf nach Lockerungen wird lauter: Nachdem sich der CDU-Landesvorsitzende Michael Ende vergangener Woche für eine Öffnung der Friseur- und Kosmetiksalons ausgesprochen hat, legt jetzt die Friseur- und Kosmetiker-Innung Mecklenburg-Nordwest nach. Nach Aussage des Obermeisters Jörg Zecher seien die Ersparnisse der Inhaber aufgebraucht.

„Die Gehälter unserer Mitarbeiter werden aktuell oft aus den privaten Rücklagen der Inhaber finanziert, da die Überbrückungshilfen III und auch das Kurzarbeitergeld für Januar frühestens im Februar zu Auszahlung kommen. Es wird die Altersvorsorge angegriffen oder Geld aus dem Familiensparbuch genommen“, berichtet der Obermeister. Die Lage sei dramatisch. „Viele sind am Ende, finanziell wie auch seelisch, und wollen am liebsten hinschmeißen.“

Angst um die Altersvorsorge

Auch Doreen Kuhn wacht seit geraumer Zeit jeden Morgen mit Kopfschmerzen auf. Denn sie hat große Angst um ihre berufliche Existenz und ihre Altersvorsorge. „Diese Ungewissheit setzt mir zu, immer wieder wird der Lockdown verlängert und man sieht keine Perspektive“, sagt die Frisörmeisterin.

Seit 34 Jahren übt die Wismarerin das Handwerk aus, seit 2003 ist sie selbstständig, zurzeit betreibt sie zwei Salons – in Neuburg und Wismar. Mit harter Arbeit hat sich Doreen Kuhn etwas aufgebaut und Geld gespart. Doch das finanzielle Polster ist so gut wie aufgebraucht. „Ich habe noch nicht ein bisschen Unterstützung bekommen“, erzählt sie. Viel schlimmer würde es noch diejenigen treffen, die gerade erst neue Salons aufgemacht haben. „Sie haben noch gar nichts zurückgelegen können.“ Und die Kosmetiker und Fußpfleger hätten sogar noch früher schließen müssen als die Friseure.

Licht brennt in den Salons

Viele Salons der Innung und auch weitere Friseurmeister und Kosmetikstudios in Wismar und ganz Nordwestmecklenburg haben sich an den bundesweiten Aktionen des Zentralverbands „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ beteiligt. Vom 31. Januar bis zum 1. Februar sowie vom 5. bis 6. Februar haben sie das Licht in den Salons und Studios 24 Stunden lang brennen gelassen, um auf die dramatische Situation aufmerksam zu machen. Auch Doreen Kuhn hat das Licht angemacht.

Umsatzverlust nicht überbrückbar

Laut Innung sind die Probleme der Branche groß. Seit dem 16. Dezember sind die Friseursalons, die Kosmetikstudios sogar seit dem 2. November geschlossen. Bei den oft familiengeführten Handwerksbetrieben ist der Umsatzverlust der vergangenen Monate nicht mehr zu überbrücken.

Dass viele Betriebsinhaber finanzielle Nöte haben, bestätigt der kommissarische Geschäftsführer der Innung, Ulf Gudacker: „Die Hygienemaßnahmen wurden bereits nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr unter großen finanziellen Anstrengungen umgesetzt. Teilweise sind teure bauliche Veränderungen getätigt worden, um einen maximalen Schutz für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten. Daher ist das Unverständnis von Inhabern und auch Kunden über die andauernde Schließung aktuell umso größer. Eine Preissteigerung nach Wiedereröffnung ist somit sehr wahrscheinlich im gesamten Friseur- und Kosmetikgewerbe unabdingbar“, berichtet der Geschäftsführer. Und Jörg Zecher ergänzt: „Teilweise werden bereits unsere Mitarbeiter in die Schwarzarbeit gedrängt, aus purer Existenzangst.“

Daher wird Obermeister Jörg Zecher nicht müde, seine Forderung zu wiederholen: „Lasst unsere Salons ab dem 15. Februar wieder öffnen oder es werden viele überhaupt nicht mehr öffnen.“

Von Kerstin Schröder