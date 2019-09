Ohne Hand geboren: Wie die kleine Lucy aus Wismar ihr Leben meistert

Wismar

„Mama, meine Hand ist abgebrochen“, hat Lucy mal gesagt. Drei oder vier Jahre war sie da alt. Und ihre Mutter Trixi wusste damals nicht so recht, was sie ihrer Tochter darauf antworten soll. Denn wie erklärt man einem Kind etwas, das selbst Ärzte nicht erklären können – oder nicht erklären wollen?

Lucy – heute acht Jahre alt – ist 2011 in Schwerin mit nur einer gesunden Hand zur Welt gekommen. Ihr Schicksal erinnert an die jüngsten Fälle von Babys, die in Nordrhein-Westfalen mit fehlgebildeten Händen geboren worden sind. Auch dort weiß noch niemand, was die Fehlbildungen verursacht hat. Lucy selbst stellt sich die Fragen nach dem „Warum“ noch gar nicht: „Mama sagt, ich sei etwas Besonderes.“ Und genau das ist die kleine Kämpferin auch.

„Lucy ist kein Einzelfall“

Erst am Montag hatte das Schweriner Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass keine Häufung von Neugeborenen mit fehlgebildeten Händen in MV bekannt sei. Eine Aussage, die Lucys Mama Trixi Wangneth sprachlos gemacht hat. Und wütend. „Doch“, sagt sie. „Solche Fälle gibt es auch in MV. Und das schon seit Jahren.“

Als Lucy 2011 geboren wurde, dachte auch Wangneth noch, ihre Tochter sei ein Einzelfall. Dann lernte sie ein Paar kennen, dessen Kind – ebenfalls in Schwerin – mit deformierten Füßen geboren wurde. Heute wisse Wangneth von mindestens sechs weiteren Kindern, die mit Fehlbildungen zur Welt kamen. Allein in den vergangenen Jahren, drei davon in Rostock. „Mich macht es sauer, dass die Behörden so tun, als würde es so etwas nicht geben – und dass niemand den Ursachen auf den Grund geht.“

Die achtjährige Lucy aus Wismar mit ihrer Mutter Trixi Wangneth. Quelle: Ove Arscholl

Jahrelang hat sich auch die 29-Jährige aus Wismar Gedanken gemacht, weshalb ihre Lucy nur mit einer gesunden Hand leben muss, weshalb die zweite im Mutterleib nicht richtig ausgebildet wurde.

Dreimal habe Wangneth damals eine sogenannte „Feindiagnostik“ vor der Geburt gemacht – mit hochmodernen Ultraschall-Geräten. „Nie war irgendwas zu sehen.“

Die junge Frau hatte in der Schwangerschaft gesundheitliche Probleme, musste Antibiotika nehmen und sich in einem MRT untersuchen lassen. „15 Minuten sollte das nur dauern, es wurden am Ende fast zwei Stunden.“

Waren es die starken Magnetfelder in der Diagnostik, die Lucys Wachstum im Mutterleib beeinflusst haben? „In meiner Familie wird erzählt, dass eine Uroma auch eine Hand nicht richtig öffnen konnte“, sagt Wangneth. Lag es also doch an den Genen, ist die Fehlbildung vererbt?

Lucy kann alles

Trixi Wangneth hat irgendwann aufgehört, sich diese Fragen zu stellen. „Die ersten Wochen und Monate waren schwer.“ Sie hat Lucy mit Kaiserschnitt entbunden. Unter Vollnarkose. Als sie aufwachte und fragte, wie es ihrer Tochter gehe, habe die Schwester nur kurz gesagt: „Sie lebt.“ Dann habe eine Ärztin ihr erklärt, was los sei. „Ich habe viel geweint.“

Als sie ihre Lucy dann zum ersten Mal in den Arm nehmen durfte, hat sie die kleine, nicht ausgebildete Hand auf ihr Mutterherz gelegt – und entschieden: „Wir zwei schaffen das. Wir schaffen alles.“ Auch ohne Vater. Denn der hat die beiden verlassen.

Sie kann sogar Fahrrad fahren

Sie und ihre Tochter haben sich dennoch nie entmutigen lassen: „Ich bin so unglaublich stolz auf meine Tochter. Sie ist es, die jeden Tag alles mit einer Hand meistern muss.“ Anziehen, Bücher lesen, waschen, essen: Ja, das ist anstrengend.

Aber Lucy schafft alles. Fahrrad kann sie fahren, Roller ebenfalls. Und zwar richtig gut und schnell. Nur für ihr Flötenspiel und den Sportunterricht bekommt sie in der Schule keine Noten. „Sie besucht aber ganz normal die Grundschule.“ Eine Prothese hat Lucy nicht: „Die würde eh nur in der Ecke liegen.“ Vielleicht, sagt Mama Trixi, fällt Lucy „einmal mehr auf die Nase als andere Kinder“, aber: „Sie steht auch einmal mehr wieder auf.“

Von Andreas Meyer