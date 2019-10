Feiern, lernen und informieren: Präventionswoche in Nordwestmecklenburg

Wismar/Dorf Mecklenburg

Drogen, Alkohol, Nikotin, Medien, Shopping – Dinge, die für viele Kinder und Jugendliche ein hohes Suchtpotenzial haben. Bereits zum zehnten Mal organisieren die Hansestadt Wismar, der Landkreis und der Kreisjugendring Nordwestmecklenburg zusammen mit der Krankenkassen AOK Nordost und weiteren Partnern die Präventionswoche vom 8. bis 15. November unter dem Motto „Cool, Clever, Clean – ohne Alkohol und Nikotin“.

Geplant sind viele Veranstaltungen über die ganze Woche. Los geht es mit der beliebten AOK-Mega-Night am 8. November. In diesem Jahr findet die Partynacht wegen der Sanierungsarbeiten allerdings nicht in der Sport- und Mehrzweckhalle in der Bürgermeister-Haupt-Straße statt, sondern in Dorf Mecklenburg. Für Musik sorgen die DJs Moritz Stemmler, Sven Cuber, Alivo und die Waterkant Beatz. Die Hip-Hop-Crew „Be Real“ der Tanzschule Wolgast wird einen Show-Auftritt haben. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten zwischen 13 und 27 Jahren.

An der Präventionswoche beteiligt sich auch die Hochschule Wismar. Am 11. November findet eine Eltern-Uni zum Thema „Kindliche Sexualität – zwischen Neugier und Grenzverletzung“ statt. Referentin Leonie Charlotte Wendt von der „pro familia“-Beratungsstelle wird unter anderem auf Fragen zur psychischen und geschlechtlichen Entwicklung der Kinder eingehen. Ziel sei es, dass Kinder sich in ihrem Körper wohlfühlen, sie selbstbestimmt aufwachsen und sich im Zweifelsfall schützen können. Während des Vortrages ist eine Kinderbetreuung möglich.

Für Fachpublikum gibt es am 12. November im Wismarer Zeughaus eine Veranstaltung zum Thema „Erkennen, bewerten, handeln – Sicherheit und Qualitätsentwicklung in der Kinderschutzarbeit“. Organisiert wird der zweistündige Vortrag von der Perspektive Wismar gGmbH. Als Referent wird für diesen Vortrag – wie bereits im vergangenen Jahr – Hans Leitner vom Bündnis Kinderschutz MV auftreten. Er ist Erzieher, Diplom-Pädagoge und in den Bereichen Beratung, Fortbildung und wissenschaftliche Begleitung tätig. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Pädagogen, Erzieher und Multiplikatoren aus den Bereichen.

Am 13. November dient erneut die Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg für eine Veranstaltung der Präventionswoche. Hinter dem 17. XXL-Aktivtag verbirgt sich eine Informationsveranstaltung mit zahlreichen Partnern, die mit spannenden Aktionen locken wollen. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Lehrer. Unter anderem werden Stationen aufgebaut, an denen die Jugendlichen verschiedene Aufgaben lösen müssen. Die schlaueste Klasse bekommt 300 Euro für die Klassenkasse. Bereits jetzt sind mehr als 380 Schüler aus dem ganzen Landkreis angemeldet. Mit vor Ort sind unter anderem die AWO Soziale Dienste, die AOK, Bundespolizeiinspektion Rostock, DRK Kreisverband, Polizeiinspektion Wismar, Kreisjugendring und die Verkehrswacht Wismar.

Die „Wissensstrecke Sexualität“ ist eine Veranstaltung der Beratungsstelle für Sexuelle Gesundheit und Aufklärung. Am 14. November beschäftigen sich die Schüler der 8. und 9. Klassen der Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen von 9 bis 14 Uhr mit dem Thema.

Ein weiterer Höhepunkt wird der Fair-Play-Cup – der Grundschulpokal – in der Sporthalle am Kagenmarkt in Wismar sein. Anpfiff ist am 14. November um 14 Uhr. Pro Mannschaft treten vier bis sieben Spieler im Team an. Wie der Name schon sagt, geht es bei diesem Turnier vor allem um ein faires Miteinander.

Die letzte Veranstaltung ist ein Workshop im Filmbüro MV in Wismar. Dort geht es um das Thema „Populismus im Netz – Fake News und irreführende Youtube-Videos“.

Präventionswoche 8. November: AOK-Mega-Night von 19 bis 24 Uhr in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg. Tickets gibt es in den Servicestellen der AOK Nordost in Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch und beim Kreisjugendring in der Friedrich-Techenstraße 20 in Wismar für je 2 Euro, Abendkasse 3 Euro. Die Mega-Night beginnt um 19 Uhr, um 18 Uhr ist Einlass. 11. November: Eltern-Uni an der Hochschule Wismar zum Thema „Kindliche Sexualität“, Haus 6 Hörsaal 310, 17 bis 18.30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen laufen über die Koordinierungsstelle Familiengerechte Hochschule unter Telefon 03841/753 74 60 oder per E-Mail an familiengerechte-hochschule@hs-wismar.de. 12. November: Fachveranstaltung zum Thema „Erkennen, bewerten, handeln – Sicherheit und Qualitätsentwicklung in der Kinderschutzarbeit“ von 17.30 bis 19.30 im Zeughaus. Keine Teilnahmegebühr, Anmeldung unter anmeldung@perspektive-wismar.de. 13. November: XXL-Aktivtag von 8 bis 13 Uhr in der Mehrzweckhalle Dorf Mecklenburg. Schüler und Lehrer informieren sich und lösen Aufgaben an Infoständen. 14. November: Wissensstrecke Sexualität in der Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen, Aktionstag von 9 bis 14 Uhr für die 8. und 9. Klassen. 14. November: Fair-Play-Cup von 14 bis 19 Uhr in der Sporthalle am Kagenmarkt in Wismar. Anmeldung der Teams bis eine Stunde vor Beginn. Online-Anmeldung unter beratung.jugendringe@mailbox.org. 15. November: Workshop von 10 bis 12 Uhr im Filmbüro MV in Wismar zum Thema „Populismus im Netz“, Anmeldung bei Thomas Gehnich unter 03841/618 400 oder medienwerkstatt@filmbuero-mv.de.

Von Michaela Krohn