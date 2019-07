Gagzow

Feuer auf einem Feld bei Gagzow: Am Freitagabend ist bei Erntearbeiten ein Feld auf mehreren Hektar in Brand geraten. Durch aufkommenden Wind haben sich die Flammen schnell in Richtung Gagzow ausgebreitet und die angrenzenden Wohngebäude bedroht. Wie die Feuerwehr Neuburg auf ihrer Facebookseite berichtet, sei das Feuer bereits bei ihrer Alarmierung kurz vor 19 Uhr weithin sichtbar gewesen. Deshalb habe man umgehend weitere wasserführende Fahrzeuge dazugerufen. Die Brandbekämpfung ist dann über mehrere Strahlrohre und Feuerpatschen eingeleitet worden. Landwirte haben die Löschmaßnahmen mit ihrer Technik unterstützt. „Die Nachlöscharbeiten zogen sich hin, da mehrere Bäume eines angrenzenden Bachlaufes gefällt und abgelöscht werden mussten“, so die Feuerwehr weiter. Hilfe haben sie von den Feuerwehren Madsow, Benz, Blowatz, Glasin, Hornstorf und Neukloster bekommen.

Ein Feld bei Gagzow ist durch Erntearbeiten in Brand geraten. Quelle: Feuerwehr Neuburg

Mehr Infos:

Kerstin Schröder