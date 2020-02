Ferien auf dem Reiterhof: Darum kommen Kinder gerne nach Lischow

Lischow

Sie lieben Pferde. Reiten ist ihr großes Hobby. Deshalb sind Maria und Selma in ihren Ferien oft auf dem Landgut Lischow bei Wismar. Die beiden elfjährigen Mädchen möchten Profi-Reiterinnen werden. Außerdem: „Lischow ist ein Ort, der einen umarmt und von dem man nicht mehr losgelassen wird“, sagt Maria begeistert.

Sie komme am liebsten in den Winterferien her, erzählt sie. „Dann sind nicht so viele Kinder da und wir können mehrere Pferde ausprobieren.“ Das sei wichtig, schickt Maria bedeutungsvoll hinterher und erklärt: In seiner Reiterkarriere muss man mehrere Situationen kennenlernen und zum Beispiel die Erfahrung machen, dass das Pferd durchprescht. „Mehrere Pferde zu reiten ist wichtig, damit ich das Gefühl bekomme, wo meine Grenzen liegen.“ Maria fing mit vier Jahren an zu reiten.

Reitlehrer übt mit Kindern

Rund 40 Pferde hat der Reiterhof unter dem Sattel, berichtet Christian-Matthias Schröder, mit fast 80 Jahren der Seniorchef. Jedes muss geritten werden. Die Ferienkinder frönen täglich zwei Stunden ihrer Leidenschaft. Sohn Michael Schröder, ausgebildeter Pferdewirt und Reitlehrer, trainiert sie. Dafür stehen eine kleine und eine große Reithalle zur Verfügung sowie bei trockenem Wetter zwei Reitplätze.

„Der Reitlehrer ist immer da, auch wenn es wie jetzt nur drei Ferienkinder sind – Maria, Selma und mein elfjähriger Enkel Anthon“, versichert der Senior. „Wir bieten in allen Ferien der Bundesländer Reiterferien an. Da kommen Familien, in denen sowohl die Eltern als auch die Kinder reiten, oder Großeltern mit ihren Enkeln. Wir haben auch Gäste auf dem Gutshof, die nicht reiten wollen. Manche bekommen aber während ihres Aufenthalts Lust, es auszuprobieren.“

Bei Sturm sind Pferde unruhig

Am Sonntag fiel die Übungsstunde wegen des starken Sturms und Regens aus. „Die Pferde reagieren darauf. Sie sind dann sehr hippelig“, sagt Michael Schröder, Anthons Vater. Das Training hat der 45-Jährige am Dienstag nachgeholt.

Um die Ferienkinder kümmern sich auch verschiedene Betreuer wie Andrea Heinze. Die Lehrerin aus Wittenförden bei Schwerin ist seit zehn Jahren auf dem Landgut Lischow in ihren Ferien für die Kinder da. „Auch ich habe hier das Reiten erlernt. Damit hat sich für mich als Erwachsene ein Kindheitstraum erfüllt“, erzählt sie.

Kontaktaufnahme vor dem Ritt

Gemeinsam mit den drei Kindern absolviert sie die Trainingsstunde. Doch bevor es in die Reithalle geht, muss jeder im Stall sein Pferd putzen. „Damit nehmen sie Kontakt zum Tier auf und bereiten es vor. Denn auch das Pferd will wissen, wer mit ihm zum Reiten geht“, erläutert der Seniorchef. „Wir haben alles erfahrene Pferde, die das gerne machen.“

Selma putzt und striegelt „Schiwago“, einen Trakehner-Wallach. „Mit sechs habe ich das erste Mal auf einem Pony gesessen, mit acht durfte ich allein aufs Großpferd“, erzählt die Elfjährige. Sie holt den Sattel, während der Reitlehrer dem Pferd das Zaumzeug anlegt. „Unter Reitern heißt es Trense“, erklärt Michael Schröder. „Ich mache das, weil Selma die körperliche Größe fehlt. Aber ansonsten sollen die Kinder so viel wie möglich allein machen.“

Reiten im Schritt, Trab und Galopp

In der 20 mal 40 Meter großen Halle nebenan führen die jungen Reiter und ihre Betreuerin ihr Pferd zur Eingewöhnung zunächst zwei Runden an der Leine, bevor es in den Sattel geht. Es folgt ein freies Reiten im Schritt kreuz und quer durch die Halle, da können die Kinder selbst entscheiden, erklärt Michael Schröder. Anschließend reitet die kleine Gruppe in Abteilung – das heißt hintereinander. Die Pferde traben nun. „In Abteilung haben die Kinder langsames und schnelles Reiten gelernt“, erklärt Schröder. Er korrigiert hin und wieder kleine Fehler und lobt: „Sie können alle schon ziemlich gut reiten.“ Später folgt der Ritt im Galopp.

Lob für Margot Schröders Kochkünste

Nach der Übungsstunde sei sie ganz schön erschöpft, gesteht Maria. „Dann komme ich ins Haus und schnüffle, was Frau Schröder gekocht hat. Sie ist die beste Köchin, die ich kenne. Das Essen ist total lecker“, schwärmt das Mädchen. Es wohnt mit Selma im Obergeschoss des Gutshauses.

Am Dienstag konnten die beiden Freundinnen einer Fünfjährigen zeigen, was sie schon können. Die Kleine war mit ihrer Mutter zur Pony-Reitstunde auf den Hof gekommen. „Jeden Tag können Eltern mit ihren Kindern nach Absprache zum Reiten kommen. Ebenso Erwachsene“, informiert Christian Schröder.

