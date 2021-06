Bücher - „FerienLeseLust“ in Neukloster: So können Kinder an der Aktion teilnehmen

Viert- bis Sechstklässler aufgepasst: In der Stadtbibliothek in Neukloster (Nordwestmecklenburg) ist die MV-weite Aktion „FerienLeseLust“ gestartet. Es warten nicht nur spannende Bücher, sondern auch tolle Preise.