Wismar

„Wir hatten innerhalb von drei Tagen das Feriencamp organisiert“, dankt Petra Held den vielen Menschen, die sie und ihre Idee unterstützt haben. Als sie die Bilder aus den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz sah, waren ihr Mann und sie geschockt. „Wir haben gesagt, wir müssen was tun!“

Kinder in Notunterkünften

Also haben sie ein Feriencamp für betroffene Kinder organisiert. Das sollte eigentlich jetzt schon in den Sommerferien stattfinden – 14 Tage Ferien für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren aus den betroffenen Gebieten, kostenlos und mit tollen Erlebnissen und psychologischer Begleitung. „Wir wollten die Kinder aus den Notunterkünften raus holen!“ Petra Held engagiert sich seit Jahren für Geflüchtete in der Region. Sie weiß, eine Notunterkunft ist kein Ort für Kinder.

Die Kinder wären vor wenigen Tagen in Gallentin bei Bad Kleinen angekommen. „Aber dann ist der Kontakt zum Jugendamt in Ahrweiler abgebrochen“, erzählt Petra Held. Die Stromversorgung im Amt sei wohl zusammen gebrochen. Petra Held hat Rat beim Wismarer Jugendamt gesucht. Dort riet man ihr, den Plan auf die Oktoberferien zu verschieben.

Herzenscamp Flut im Oktober

„Die Familien sind oft getrennt, die Kinder sind zum Beispiel bei Verwandten untergekommen“, berichtet sie. „Wir können kein Kind mitnehmen ohne Einwilligung der Eltern“, sagt Petra Held. Und das geht nur, wenn es Kontakt zu den Familien gibt.

Deswegen die Verschiebung auf den Oktober, das Ferienlager wird in den Herbstferien vom 9. bis zu 22. Oktober in Gallentin stattfinden. „Kinder brauchen Normalität und Erholung, die Eltern brauchen das Gefühl, dass sie ihre Kinder in gute Hände gegeben haben.“

Die Resonanz, die Petra Held mit ihrer Idee ausgelöst hat, hat sie zutiefst bewegt. Angefangen von der Unterkunft in Gallentin. „Die kommen uns wahnsinnig mit dem Preis entgegen“, dankt sie. Denn die Ferien sollen für die Kinder kostenfrei sein. Jugendliche, die über die IJGD ihr Freiwilligenjahr machen – deren Organisation ist die Hauptaufgabe von Petra Held und ihrem Team – nehmen Urlaub, um in ihrer Freizeit bei der Betreuung und Bespaßung der Kinder zu helfen! Die Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Unternehmen helfen. „Alle helfen!“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Partner „Von Herz zu Herz!“

Die Hansestadt Wismar unterstützt das Projekt, viele Firmen, Vereine und Institutionen helfen. Mit dem Wismarer Verein „Licht am Horizont“ gibt es einen starken Partner, der sich mit seinen Ehrenamtlern damit auskennt, Kindern aus schwierigen Verhältnissen viele glückliche Momente zu schenken.

Die evangelischen Kirchgemeinden der Stadt helfen mit psychosozialer Begleitung. Es wurden schon Hygieneartikel bis hin zu Handtüchern gespendet für das Ferienlager und Kinder aus Nordwestmecklenburg haben spontan Kuchen gebacken und ihn gerade am Strand verkauft zugunsten der Aktion.

Petra Held zitiert dankbar und gerührt aus der Mail der Eltern: „Es war eine sehr gelungene Aktion. Nicht nur, dass die Kids mit Feuereifer dabei waren und sich mächtig ins Zeug gelegt haben, die Resonanz bei den Strandbesuchern war überwältigend. Alle haben immer etwas mehr gegeben und fanden es sehr schön vom Feriencamp zu erfahren. Wir hatten auch ein Pärchen aus der Krisenregion dabei, die sich gar nicht wieder eingekriegt haben, so toll fanden sie die Idee... Im Ganzen haben wir 265 Euro gespendet bekommen. Und wir möchten gern die Summe auf 300 Euro aufstocken. Liebe Grüße von Lotti, Elli, Leni, Maxi, Jesper und unseren Eltern“.

Noch einige Spenden gesucht

Für die Ferienkinder ist im Oktober einiges geplant: Reiten, Bogenschießen, Showkampf der Wismarer Wikinger, Disco, Lagerfeuer, Grillen, Segeln, Waldwanderung, Gemeinschaft und Shoppen mit Gutscheinen und mehr. „Alle machen mit, das geht von Herz zu Herz“, dankt Petra Held. Den Aufruf hat sie über die sozialen Medien schon gestreut. „Wir haben ein Busunternehmen, dass die Kinder und Jugendlichen aus der Region abholt und auch wieder nach Hause fährt“, erzählt sie.

Noch ist das Vorhaben noch nicht ganz durch Spenden gedeckt, aber es fehlt nicht mehr viel. Oder anders herum: um so mehr Spenden zusammen kommen, um so mehr kann möglich gemacht werden in den 14 Tagen in Gallentin und in Wismar. 20 Kinder sollen so in die Region kommen. „Das Camp ist kostenlos, wir sorgen für die An- und Abreise, die Unterkunft, die Verpflegung und das Ferienprogramm!“ Und wer will und kann, kann helfen!

Spenden für das „Herzenscamp Flut“ Kontakt für Anmeldungen, Hilfen oder Spenden unter Petra Held, Internationale Jugendgemeinschaftsdienste LV MV e.V., Hinter dem Chor 13, 23966 Wismar, Telefon: 03841 222191, e-mail: feriencamp.mv@ijgd.de Wer das Camp finanziell unterstützen möchte, kann das über sein Sonderkonto beim Verein „Licht am Horizont e.V.“ machen: Verwendungszweck „Herzenscamp Flut“, IBAN: DE28 1406 1308 0004 0015 91, Volks-und Raifeisenbank e.G

Von Nicole Hollatz