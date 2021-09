Fettexplosion in Wismar: 67-Jährige im Krankenhaus

Wismar

Nach einem Fettbrand in einer Küche mussten am Sonnabend kurz nach 12 Uhr insgesamt 18 Personen aus zwei Aufgängen eines Mehrfamilienhauses in der Hanns-Eisler-Straße in Wismar evakuiert werden. Eine Bewohnerin wählte den Notruf. Die 67-Jährige hatte nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof einen brennenden Topf auf der Herdplatte mit Wasser löschen wollen. Dadurch sei es zu einer Fettexplosion gekommen.

Nach Polizeiangaben versuchte sie anschließend, das Feuer mit einer Decke zu löschen. Das führte aber dazu, dass die Decke ebenfalls Feuer fing. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof auch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar. Nachdem sie den Brand gelöscht hatten, wurde das Schadensausmaß ersichtlich: Die gesamte Küche war ausgebrannt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 60 000 Euro. Die Brandverursacherin wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Verdacht einer möglichen Rauchgasvergiftung in die Wismarer Klinik gebracht.

Aus diesem aktuellen Anlass informierten die Kameraden der freiwilligen Wehr Friedenshof auf ihrer Facebook-Seite, wie Fettexplosionen vermieden werden können. Entscheidend sei, dem Feuer möglichst früh den zur Verbrennung notwendigen Sauerstoff zu entziehen – beispielsweise, indem dem Topf der Deckel oder eine Löschdecke aufgesetzt und von der Hitzequelle genommen wird. Das brennende Fett dürfe niemals mit Wasser gelöscht werden. Dabei entsteht ein wahrer Feuerball, der sich je nach Größe des Raums über die gesamte Küche erstrecken kann. Denn: Wird Wasser gegen siedendes oder brennendes Fett gerichtet, komme es schlagartig zu einer Verdampfung des Wassers. Dabei würden aus einem Liter Wasser schnell 1700 Liter Wasserdampf werden. Der treibe dann das brennende Fett auseinander und vergrößere dessen Oberfläche um das Tausendfache. Es kommt zur Explosion. Dann heiße es, sich selbst und andere sofort in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren.

Von Jana Franke