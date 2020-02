Feuer: Bahnstrecke bei Bad Kleinen gesperrt

Gallentin

Wegen eines Feuers in Gallentin ( Landkreis Nordwestmecklenburg) wurde am Dienstag die Feuerwehr zu einem Großeinsatz gerufen. Mit etwa 40 Einsatzkräften waren die Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinen, Hohen Viecheln, Losten und Groß Stieten am Bahndamm im Einsatz.

Nach Polizeiangaben hatten drei nebeneinander stehende Garagen in voller Ausdehnung gebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz dauerte von 3.15 Uhr bis etwa 8.30 Uhr.

Nach Angaben von Einsatzleiter Holger Lehmann, zugleich Leiter der FFW Bad Kleinen, sei bei dem Einsatz erschwerend hinzugekommen, dass der Brand oberhalb der steilen Böschung am Bahndamm der Strecke Bad Kleinen – Grevesmühlen/ Lübeck zu löschen war. Einige Teile landeten auf den Bahngleisen. Ziel sei gewesen, das Ausbreiten des Feuers auf die Bahnstrecke und das Wohnhaus schnell zu verhindern.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Sperrung der Bahnstrecke veranlasst. Ein Sprecher der Bahn teilte gegenüber der OZ mit, dass es zwischen 3.35 und 4.59 Uhr zur Sperrung der Strecke kam, ab 5 Uhr konnten Züge langsam verkehren, zwischen 6.25 und 7.30 Uhr wurde die Strecke erneut gesperrt, um Trümmerteile zu bergen. Ab 7.30 Uhr wurde die Strecke dann wieder freigegeben. Insgesamt sei es bei drei Zügen zu Verspätungen gekommen, vier Züge seien teilweise ausgefallen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Polizeiangaben auf etwa 20000 Euro. In den Garagen bzw. Schuppen standen unter anderem Kleinkrafträder, Rasenmäher, Traktoren, Generator und Werkzeug. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Von hoff