Wismar

Endlich darf es wieder lodern: Ostern steht vor der Tür und bereits am Donnerstag werden die ersten Osterfeuer entfacht. Die Freiwillige Feuerwehr Gägelow lädt am 14. April an das Gerätehaus im Ort. Nicht nur für Wärme, sondern auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen freuen sich sehr, dass das traditionelle Osterfeuer in diesem Jahr wieder stattfinden darf, nachdem es zwei Jahre coronabedingt ausfallen musste. Groß und Klein sind am 14. April ab 18 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr im Stadtweg in Beckerwitz willkommen. Ein Feuer angezündet wird an diesem Tag auch bei der Feuerwehr in Lübow. Startschuss ist um 18 Uhr.

Menschen stehen um ein traditionelles Osterfeuer. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Zwei Tage später, am Samstag, lodert es in Losten (ab 16 Uhr am Gerätehaus), Groß Stieten (ab 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus), in Bad Kleinen (ab 17 Uhr an der Feuerwehr) und in Warin (ab 17 Uhr auf der Wiese neben der Feuerwehr). Ebenso wird der Wendorfer Strand ein Ort für ein Osterfeuer. Zu dem laden der Wismarer SPD-Ortsverein und die Freiwillige Feuerwehr Wismar-Friedenshof ein. Ab 18 Uhr geht es los. Für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgt die Big Band Wismar der Kreismusikschule. Speisen und Getränke werden zum Verkauf angeboten.

Rund um Ostern warten in Wismar und Umgebung aber noch viele andere Veranstaltungen. So kommt der Osterhase nach Weitendorf in die Gemeinde Gägelow und will die Kinder mit Süßigkeiten überraschen. Er versteckt die Leckereien am Sonnabend, 16. April, am Kunstweg. Die große Suche beginnt um 15 Uhr. Willkommen sind die Kinder aber bereits eine halbe Stunde vorher in der Kapelle. Dort können sie Körbchen basteln – oder sie bringen ihre eigenen einfach von zu Hause mit. Für das leibliche Wohl wird Leckeres angeboten und österliche Überraschungen für die Großen gibt es auch, heißt es in der Einladung.

Osterküken schlüpfen

Eine Reise wert ist auch das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg. Dort sorgt das traditionelle Osterbrüten für reichlich Spannung. Brutbeginn war bereits am 24. März. Der Schlupftag ist rund um den 14. April – also pünktlich zu Ostern. Die Museumsmitarbeiter sind Geflügelfans und wissen genau, wie lange die Hühnereier in dem vorbereiteten, warmen Brutschrank bebrütet werden müssen. Die Eier wurden streng nach Plan per Hand gedreht, gelüftet und manchmal mit Wasser befeuchtet. Seit mehreren Jahren werden auf diese Weise bis zu 50 Eier im Kreisagrarmuseum erfolgreich mit einem bald 70 Jahre alten Brutapparat ausgebrütet. Er ist ein Ausstellungsstück des Museums und „Geburtsort“ von so manchem Osterküken. Die können dann in ihrem Küken-Heim beobachtet werden – auch auf der Facebook-Seite des Museums.

Auf ihre Kosten kommen Kinder auch in der Wismarer Stadtbibliothek. Dort sind am 14. April von 10 bis 11 Uhr Bastelfreunde ab sechs Jahren herzlich eingeladen, um österliche Kreationen herzustellen. Um Anmeldung wird gebeten. Eltern können persönlich in der Kinderbibliothek vorbeischauen, anrufen (03841/2 51 40 27) oder eine E-Mail schicken (projekte-stadtbibliothek@wismar.de). Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Ein Programm hat ebenso das Schabbell in Wismar auf die Beine gestellt. Am 14. April wird zur Dramödie von und mit Bella Nick und Janina Sachsenmaier eingeladen. Ab 19 Uhr mimen sie Charlotte und Mina – ein glückliches Paar, das heiraten möchte. Abwechselnd berichten die beiden Frauen von ihren Hochzeitsvorbereitungen. Es bleibt auch nicht aus, dass es Streitigkeiten rund um Schnittblumen oder Topfpflanzen und die Größe der Feier gibt. Reservierungen für das Stück sind unter tante.gerda@mail.de möglich. Am Samstag vor Ostern können sich Interessierte durch die Häuser des Ratsherren, Weinherren, Brauers und Bürgermeisters Heinrich Schabbell führen lassen. Die Gäste erleben den gesamten Museumskomplex – vom Gewölbekeller bis zum historischen Dachstuhl mitsamt den Hinterhöfen. Los geht es um 11 Uhr. Dann laden auch Mitmachstationen große und kleine Gäste zum Ausprobieren ein. Tickets kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Inhaber von Jahreskarten zahlen sechs Euro.

Führungen für jedermann

Wismar: Prächtig sanierte Giebelhäuser der früheren Hansekaufleute prägen die Altstadt Quelle: Jens Büttner/dpa

Wismar-Fans können in den kommenden Tagen drei unterschiedliche Stadtführungen erleben. Die ZDF-Vorabend-Serie „Soko Wismar“ bildet am Karfreitag, 15. April, den Mittelpunkt. Von 16 bis 18 Uhr zeigen Stadtführer viele Originalschauplätze der erfolgreichen Fernsehserie und erzählen die eine oder andere Geschichte vom Set. Gezeigt werden Drehorte, die Millionen von Zuschauern sonst nur vom Bildschirm kennen, wenn die Soko Wismar auf den Straßen der Hansestadt für Recht und Ordnung sorgt.

Wismar am Abend ist mit der Nachtwächterführung am 15. April von 18 bis 20 Uhr zu erleben. Gerüstet mit Hellebarde und Laterne führt der Stadtführer die Gäste im Gewand des mittelalterlichen Nachtwächters Konrad durch die abendliche Hansestadt. Er weiß nicht nur vieles über die bewegte Geschichte Wismars zu berichten, sondern kennt auch die eine oder andere Gruselgeschichte. Treffpunkt ist am Rathaus. Seit Jahren beliebt ist auch die Störtebeker-Stadtführung. Der Wismarer Josef Staffa führt Touristen schon seit vielen Jahren als grimmiger Pirat Klaus Störtebeker durch die Hansestadt – so auch wieder am 16. April von 15 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder ab sechs Jahren sieben Euro. Eine verbindliche Anmeldung für jede Stadtführung in der Tourismuszentrale unter der Telefonnummer 03841/1 94 33 wird empfohlen.

Im Phantechnikum wird am 15. April um 14 Uhr zu einer öffentlichen Laborvorführung im Bereich „Feuer“ eingeladen. Sie gibt hitzige Einblicke zu den Eigenschaften des Elements Feuer und führt diese auch anschaulich vor. Die Laborantinnen legen dabei den Fokus auf Löschvorgänge und farbiges Feuer. Die Teilnahme kostet den Eintrittspreis (Erwachsene acht Euro, Kinder ab sechs Jahren fünf Euro) zuzüglich ein Euro Aufschlag. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Voranmeldung unter info@phantechnikum.de oder Telefon 0 38 41/30 45 70 gebeten. Am Ostersonntag ist um 14 Uhr eine öffentliche Museumsführung durch alle Bereiche des Phantechnikums geplant. Versprochen wird ein eindrucksvoller Rundgang durch alle Ausstellungsbereiche.

Sport und Törns

Wer es eher sportlich und vor allem Fußball mag, der ist am 16. April im Kurt-Bürger-Stadion in Wismar richtig. Dann tritt der FC Anker Wismar 1997 gegen den FSV Kühlungsborn an. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren drei Euro.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Poeler Kogge "Wissemara" unter Segeln Quelle: Förderverein Poeler Kogge

Fans der Poeler Kogge wird ebenfalls einiges geboten: Von Donnerstag bis Ostermontag stehen Mitsegeltörns auf dem Programm. Am 14. April geht es von 11 bis 14 Uhr von Wismar nach Poel und wieder zurück. Auf der Kogge werden Eintopf und Bockwurst gereicht. Erwachsene zahlen 32 Euro, Kinder die Hälfte. Am 15. April startet die Tour um 15 Uhr. 18 Uhr sind die Gäste wieder zurück. Im Preis enthalten sind Kaffee und Kuchen. Am 16. April sind zwei Törns geplant: von 13 bis 16 Uhr (28 Euro) und von 17 bis 20 Uhr. Mit Letztgenanntem geht es zurück ins Mittelalter. Geboten werden für 50 Euro Musik vom Dudelsack und Kesselgulasch. Osterüberraschungen für Kinder warten am 17. April auf die Mitsegler. Sie starten um 11 Uhr am Alten Hafen. Am Ostermontag legt die Kogge ebenfalls um 11 Uhr ab.

Von Jana Franke