Feuer im Palettenwerk Wismar: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Wismar

Feuer im Palettenwerk im Wismarer Haffeld: Auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes in dem Industriegebiet brennt seit Mittwochmorgen ein Spähnebunker. Der Einsatzalarm für die Feuerwehr ging 5.15 Uhr ein. 50 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Berufsfeuerwehr Wismar, die Freiwillige Feuerwehr Altstadt und die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof.

Das Feuer ist laut Hansestadt Wismar unter Kontrolle, allerdings gibt es noch eine Rauchentwicklung. Anwohner des Bereiches Wismar Ost werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Anzeige

„Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten in einer Halle gelagerte Holzspäne aus bislang ungeklärter Ursache großflächig in Brand“, teilt die Polizeiinspektion Wismar mit. Die Schadenshöhe sei bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei in Wismar habe bereits die Ermittlungen übernommen.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr lesen:

Frische Gleise für Bobitz: Bahn tauscht verrostete Schienen aus

Wismar: Stadt und Wonnemar ringen um Finanzhilfen

Von Michaela Krohn