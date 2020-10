Feuer in Wismar: Wann dürfen Bewohner zurück in ihre Wohnungen?

Wismar

Am Tag nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Friedenshof in Wismar deuten die Fenster des Hausflurs auf die Geschehnisse der Nacht hin. Rußspuren sind an der hellen Fassade zu sehen.

In dem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in der Straße An der Mole 8 am Friedenshof 2 war in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) war am Sonntag gegen 1 Uhr informiert worden: „Soweit ich informiert worden bin, sind alle Mieter bei Verwandten und Bekannten erst einmal untergekommen.“

Wahrscheinlich wird sich am Montag entscheiden, ob und wann die Mieter wieder zurück in ihre Wohnungen können. Mitarbeiter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft werden die Schäden vor Ort inspizieren und dann ihre Schlüsse ziehen.

Nach dem Brand An der Mole 8 musste die Mieter ihre Wohnungen verlassen. Quelle: Heiko Hoffmann

Nicht das erste Feuer

Das wusste auch eine Mieterin aus der Nachbarschaft zu berichten. Sie war am Sonntag gegen 0.30 Uhr aufgewacht. „Man ist schon aufgeregt und hofft, dass das Feuer nicht noch weiter übergreift“, so die Frau. Sie meint sich erinnern zu können, dass in diesem Jahr ein Wäscheständer in dem Haus Nummer 8 gebrannt haben soll. In einem anderen Hausaufgang An der Mole soll es sogar schon zweimal gebrannt haben.

Menschen und Tiere geborgen

40 Menschen, darunter mehrere Kinder, mussten das Gebäude verlassen. Auch fünf Tiere wurden geborgen. 14 Wohnungen sind nach Polizeiangaben durch die Ausbreitung des Rauchs zunächst nicht mehr bewohnbar. Notwendige Dinge durften Mieter am Sonntag aus ihren Wohnungen holen.

Bei dem Brand ist eine Jugendliche in der Nacht zum Sonntag durch den Rauch verletzt worden. Die 14-Jährige wurde ins Hanse-Klinikum gebracht.

Ursache noch unklar

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer gegen 00.00 Uhr aus ungeklärter Ursache im Hausflur der ersten Etage an einem Elektroverteilerkasten ausgebrochen. Die Flammen verrußten das Treppenhaus und zerstörten einige Wohnungstüren sowie den Schaltkasten.

Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 70 000 Euro.

Feuerwehreinsatz beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar, bei dem eine 14-Jährige durch rauch verletzt wurde. Quelle: Feuerwehr Friedenshof/Facebook

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof mit 15 Kräften sowie die Berufsfeuerwehr Wismar mit sieben Kräften im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Wismar sowie die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof sagt zum Einsatz: „Der Hausflur war bereits durch das Feuer an einem Elektroverteilerkasten stark verraucht. Das Feuer war innerhalb kurzer Zeit gelöscht.“

Von Heiko Hoffmann