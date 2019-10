Wismar

Nach dem Brand eines Einkaufszentrums in Wismar am Dienstagabend ermittelt jetzt ein Brandgutachter. Es bestehe Verdacht auf Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Unklar sei aber noch, ob das Feuer an der Dammhusener Chaussee im Stadtteil Friedenshof vorsätzlich gelegt oder fahrlässig verursacht wurde.

Bei dem Feuer in dem Gebäudekomplex, in dem eine Filiale des Lebensmitteldiscounters Norma, ein Friseur, eine Getränkemarkt und Tabakladen mit Lottoannahmestelle untergebracht sind, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 500 000 Euro.

Zur Galerie Das Feuer hat am Dienstagabend erheblichen Schaden angerichtet

Ein Passant hatte die Polizei alarmiert. Rund 100 Einsatzkräfte waren etwa vier Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Einsatz endete erst um 2.45 Uhr.

Alle Geschäfte waren bereits geschlossen, als das Feuer ausbrach. Verletzt wurde niemand. Die Läden sind infolge der Löscharbeiten unbenutzbar. Mitarbeiter und Chefs müssen draußen bleiben, bis der Brandsachverständige den Ort freigegeben hat.

Von OZ