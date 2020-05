Feuer in Wismarer Holzwerk: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

In einem holzverarbeitenden Betrieb in Wismar ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 5.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist derzeit dabei das Feuer zu löschen. Die Ursache ist noch unklar. Anwohner wurden dazu aufgerufen ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.