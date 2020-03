Feuer in der Wohnung: 63-Jähriger in Sternberg gerettet

Sternberg

Bei einem Wohnungsbrand in Sternberg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) am späten Montagabend ist ein Mann leicht verletzt worden. Um 21.45 Uhr am 9. März wurde das Feuer in der Straße „Am Serrahnsbach“ bei Polizei und Feuerwehr gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich die meisten Bewohner bereits aus dem Mehrfamilienhaus gerettet. Nur ein 62-jähriger Mieter befand sich noch in der brennenden Wohnung. Durch eine Notöffnung konnte der Mann aus seiner Notlage befreit werden. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Schaden beträgt mehrere Tausend Euro

Die Feuerwehr löschte mittlerweile den Brand, dessen Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Vom Feuer wurde der Flur der Wohnung besonderes betroffen. Die genaue Brandursache ist bisher unklar. Die Ermittlungen dauern weiter an.

