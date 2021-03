Feuer in einer Scheune bei Neukloster

Nevern

Zu einem Scheunenbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Neukloster am Montag gegen 21 Uhr in den Ortsteil Nevern alarmiert. Hier stehe ein Pferdestall in Flammen, lautete die Meldung. Als die Feuerwehrleute eintrafen, habe der etwa hundert Quadratmeter große Holzschuppen schon in voller Ausdehnung gebrannt. Tiere befanden sich nicht darin. Drei Ponys und eine Ziege hatten sich selbst in Sicherheit gebracht und waren auf eine angrenzende Wiese gelaufen. Nicht nur der Schuppen, sondern auch drei Heuballen seien laut Polizei abgebrannt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Der Brand wurde über zwei Rohre und von fünf Trupps unter Atemschutz gelöscht. Nach etwa dreieinhalb Stunden war der Einsatz beendet und die Feuerwehr zurück in der Wache.

Von OZ