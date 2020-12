Feuerwehr Blowatz verteilt süße Überraschung zum Nikolaustag

Blowatz

Jan Karschau und seine Familie hatten alles perfekt vorbereitet. Der Jugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehr Blowatz hatte die Idee mit der Nikolausfahrt durch die Gemeinde, um den Kindern in diesem Jahr doch noch ein Highlight zu bieten. „Osterfeuer – abgesagt, Marsch der Jugendfeuerwehr – abgesagt, Zeltlager – abgesagt, Amtsfeuerwehrtag – abgesagt, Laternenumzug – abgesagt. Die Kinder haben in diesem Jahr am meisten gelitten“, zählt er auf. Konnte die Jugendfeuerwehr im Jahr 2019 noch 3800 Stunden Jugendarbeit vorweisen, werden es in diesem Jahr wohl nicht mal die Hälfte.

Als die Idee in ihm gereift war, sprach er mit Wehrleiter Niels Harder und dem Vorsitzenden des Fördervereins Marco Woydt. Beide waren sofort begeistert und waren gestern sogar selbst als Nikoläuse unterwegs. „Wir können uns echt glücklich schätzen, so einen engagierten Jugendwart zu haben“, lobt Letzterer das Engagement von Jan Karschau. Denn er, seine Frau Jacqueline und die beiden Töchter Josephina und Johanne haben in den vergangenen Tag viel zu tun gehabt: Plätzchen backen, E-Mails checken und antworten – jedes Kind bekam eine persönliche Antwort von den Nikolaus-Helfern –, Päckchen packen, Route zusammenstellen.

Anzeige

Zur Galerie Die Feuerwehr Blowatz verteilt kleine Nikolaus-Überraschungen

72 Kinder hatten sich auf den Aufruf gemeldet. Das macht 15 Stunden Vorbereitungszeit für zwei Mal zweieinhalb Stunden Fahrt durch die Gemeinde, um alle Päckchen zu verteilen und die selbst gemalten Bilder abzuholen. Denn das war die Bedingung für einen Besuch.

Feuerwehr will auch im Lockdown Kontakt zu den Leuten halten

Aufgeteilt auf zwei Autos machte sich Niels Harder zusammen mit seinem Stellvertreter Frank Scholz und der Weihnachtselfe Johanne auf den Weg durch Blowatz, Damekow und Dreveskirchen. Jan Karschau, Marco Woydt und Josephina fuhren nach Friedrichsdorf, Robertsdorf, Alt Farpen, Groß Strömkendorf und Wodorf. Als das Feuerwehrauto mit den Nikoläusen in Robertsdorf einfuhr gingen Blaulicht und Sirene an. Sofort öffneten sich einige Haustüren.

Lesen Sie auch

Am Haus von Tino Schmidt hatten sich die Kinder aus der Nachbarschaft eingefunden und warteten schon gespannt auf den Besuch. Mit Sicherheitsabstand wurden die selbstgepackten Päckchen von Josephina überreicht, die beiden Feuerwehrmänner mit ihren roten Mützen nahmen die selbst gemalten Bilder entgegen. „Die werden wir alle im großen Fenster am Gerätehaus aufhängen, damit sie auch von allen zu sehen sind“, verspricht Jan Karschau. Der freute sich über Spenden und sogar einen ausgefüllten Mitgliedsantrag für den Förderverein. „Genau das war ja unser Ziel. Wir wollen nicht in Vergessenheit geraten und den Kontakt zu den Leuten, aber vor allem zu den Kindern, auch in diesen Zeiten halten“, so der Jugendwehrführer. Ziel erreicht.

Von Katja Peters