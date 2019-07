Dorf Mecklenburg

Nass werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg öfter. Doch diesmal haben sie auch Spaß dabei: Mit einem lauten „Platsch“ kippt Hendrik Siggelkow seinen Stiefel aus. „Mussten eh mal wieder gewaschen werden, von innen“, kommentiert er lachend.

X-Mal müssen die Kameraden durch die „Wasserwand“ gehen, laufen und springen. Bei fünf Bar Druck kommen dort bis zu 800 Liter pro Minute aus dem Schlauch und dem Hilfegruppenlöschfahrzeug mit seinem Tank von 2200 Litern. Die Wasserwand schützt sonst im Ernstfall vor Rauch und Hitze. Nun ist sie Teil einer Fotoidee für den guten Zweck gewesen.

Keine Oben-ohne-Bilder von durchtrainierten Feuerwehrmännern

auf Beim ersten Mal ist das Wasser aus dem Tank dank Sonne noch vorgewärmt, beim zweiten Mal eisigkalt aus dem Hydranten. Ein Gejauchze ist zu hören, dem ein duzendfaches „Klick-Klick-Klick“ folgt.

Die Hobbyfotografen vom Erwachsenenfotokurs der Medienwerkstatt im Wismarer Filmbüro haben genaue Vorstellungen vom Motiv. Manche Frauen aus dem Kurs haben sogar auf Oben-ohne-Bilder von durchtrainierten und muskelbepackten Feuerwehrmännern gehofft. Doch dafür gibt es Photoshop, kommentiert Siggelkow lachend.

Feuer und Flamme: Kalenderprojekt fürs Ehrenamt

An dem Fotoabend entstehen mindestens 1000 Bilder, eines davon kommt als Juli-Bild in den Fotokalender, an dem die Hobbyfotografen und die Feuerwehrkameraden gerade gemeinsam arbeiten. „Ich hatte die Idee schon seit Jahren im Kopf“, erzählt Hendrik Siggelkow. Er gehört zu den aktiven Kameraden und ist Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg.

Mit einem Zufallskontakt ist die Idee vom Kopf ins Rollen gekommen: Die Wismarerin Birgit Hame, die seit Jahren im Fotokurs im Filmbüro mitmacht, hat ihren Mitfotografen die Idee vorgestellt, einen Feuerwehrkalender zu gestalten. Die sind gleich Feuer und Flamme gewesen.

Beim ersten Treffen zwischen Kameraden und Fotografen sind lachend und staunend die 13 Bildideen ausgedacht und konkretisiert worden.

Sponsoren gesucht! Die Hoffnung der Ehrenamtler ist es, dass der Druck des Kalenders über Spenden oder Sponsoren finanziert wird. Dann kann alles, was über den späteren Kalenderverkauf reinkommt, der Feuerwehr über ihren Förderverein direkt helfen. „Wir brauchen mindestens 300 Euro pro Kalenderblatt“, rechnet Hendrik Siggelkow vor. Die Arbeit der Hobbyfotografen ist natürlich kostenfrei, auch das Layouten wird im Ehrenamt übernommen. Aber der reine Kalenderdruck kostet. Firmen hätten so ein ungewöhnliches Geschenk beispielsweise für Kunden und können beispielsweise auch über eine Mindestabnahme das Kalenderprojekt und die freiwillige Feuerwehr unterstützen. Und wenn dann mit Blick auf die coolen Fotos noch manch ein Interessent sagt, er möchte Teil des Teams werden, freuen sich die Kameraden und Kameradinnen noch mehr! Kontakt: Tel. 0171 / 278 45 29 und feuerwehrfoerderverein-dm@web.de. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt, Spenden können steuerlich abgesetzt werden. Auf der Webseite der freiwilligen Feuerwehr und des Fördervereins gibt es auch direkt Spendenmöglichkeiten per Knopfdruck: www.ffw-dorfmecklenburg.de

Lustig, cool, ungewöhnlich

„Wir wollen einen Kalender gestalten, der einerseits zeigt, was wir so machen, der aber auch lustig und cool ist“, erzählt Siggelkow. Natürlich geht es um Mitgliederwerbung, denn eine freiwillige Wehr funktioniert nur, wenn viele sich engagieren.

Positive Mitgliederwerbung, statt des drohenden „Stell dir vor, es brennt, und keiner geht hin!“ Sondern motivierend. „Stell dir vor, es brennt. Und du weißt, wie man löscht!“, heißt es auf der Facebookseite der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Mecklenburg. „Wir wollen zeigen, dass wir eine coole Truppe sind, wie eine zweite Familie“, erzählt Siggelkow. „Die Leute sollen Bock auf Feuerwehr bekommen und mitmachen!“

Wasserrettung im Hochsommer

Entsprechend ungewöhnlich sind die Bilder, die nach und nach entstehen. Für einen Wintermonat wollten die Kameraden eine Eisrettung simulieren. Das Foto musste aber nun im Sommer gemacht werden, ohne zugefrorenen See. Also haben sie die „Eisrettung“ wortwörtlich genommen, ein Plastikeis wird gerettet, natürlich vom Kameraden im Überlebensanzug.

Der Osterhase flüchtet mit seinem Süßkram hoch hinaus aufs Einsatzfahrzeug, Schneewittchen trägt mit ihren „Löschzwergen“ natürlich kein Kleid, sondern Einsatzkleidung und der Frühjahrsputz wird zur Schaumparty!

Und die Ehrenamtler laufen nicht nur ernst mit ihrem Werkzeug durch die Wasserwand, sondern springen auch lachend mit dem aufblasbaren Einhorn durch den künstlichen Regen – ja, das Fotografieren und Fotografiertwerden macht beiden Seiten sichtlich Spaß!

13 Bildideen und tausende Fotos

Die ersten der 13 Bildideen sind im Kasten, entstanden sind dank elf Fotografen im Kurs bisher einige tausend Bilder, die Auswahl wird schwer. Die Kameraden sind nach den ersten gezeigten Bildern mehr als begeistert.

„Es ist total toll, zu sehen, wie viel Bock die Fotografen auf uns und die Motive haben! Das wird was Tolles, das merkt man jetzt schon!“, ist Hendrik Siggelkow euphorisch. Und dankt: „Die Zusammenarbeit macht richtig Spaß!“ Die Fotografen danken zurück. „Das sind Motive, die man sonst nicht hat. Auch uns macht die Zusammenarbeit sehr viel Laune!“, so Birgit Hame aus dem Kurs.

Im Frühjahr 2020 soll der Kalender fertig werden, so dass er fürs Jahr 2021 verkauft werden kann.

Noch steht nicht fest, welche der mehreren tausend Bilder der elf Fotografen des Fotokurses in den Kalender kommen, aber hier ist ein kleiner Vorgeschmack.

