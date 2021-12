Züsow

Der Freiwilligen Feuerwehr Züsow ist etwas passiert, was der Albtraum aller Feuerwehrleute ist: In ihrer Garage ist das Löschfahrzeug ausgebrannt. Die Einsatzkleidung der 35 aktiven Mitglieder, die neben dem Fahrzeug aufbewahrt wird, ist durch die Rauchgasentwicklung ebenfalls hinüber. „Ein Totalschaden“, sagt Bürgermeister Manfred Juschkat (CDU), frisch operiert und gerade aus dem Krankenhaus entlassen. Das Gemeindeoberhaupt zeigte sich am Donnerstag sehr betrübt von dem Unglück. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt mindestens 100 000 Euro geschätzt. Denn auch die Fahrzeughalle ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

„Das ist wirklich ein Albtraum“, sagt Wehrführer Denny Bull. Der Glasiner, der sich seit Jahren in der Züsower Feuerwehr engagiert und zuletzt als Jugendwart tätig war, hat die Leitung in diesem Jahr übernommen. „Das Löschfahrzeug verfügt über einen 800-Liter-Wassertank“, erzählt er. „Wir haben es 2018 aus Schwerin übernommen. Es ist zwar Baujahr 1997, aber wir hätten es noch gut und gerne zehn Jahre nutzen können.“

Kriminaltechniker ermitteln Brandursache

Keiner seiner Kameraden in Züsow hat am Dienstag etwas von dem Unglück bemerkt. Es war ein sogenannter leiser Brand, wie die Fachleute sagen. Erst als Gerätewart Achim Kobow am Mittwoch kurz vor 17 Uhr nach dem Rechten schauen wollte, bemerkte er an der Tür zur Fahrzeughalle den stechenden Geruch. „Er hat sehr besonnen reagiert und sie nicht geöffnet“, stellt der Bürgermeister fest. Denn unter Sauerstoffzufuhr hätte es noch zur Explosion kommen können. Der Gerätewart informierte sofort den Wehrführer, der alarmierte die Feuerwehr.

Es kam die Wehr aus dem benachbarten Neukloster. Sie rückte unter anderem mit einem Spezialfahrzeug an, das über eine Wärmebildkamera und eine Drehleiter verfügt. „Damit haben die Kameraden das Dach nach Glutnestern abgesucht. Ins Gebäude sind sie auch nur unter Atemschutz in die Halle“, berichtet Denny Bull. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Brand am Fahrzeug aufgrund von Sauerstoffmangel selbstständig erloschen ist. Alle Feuerwehrleute vor Ort zeigten sich sehr betroffen.

Am Donnerstag waren Kriminaltechniker der Wismarer Polizei vor Ort. Sie haben als Brandursache einen technischen Defekt am Fahrzeug ermittelt. „Es hat einen Kabelbrand unter dem Armaturenbrett gegeben“, informiert Wehrführer Bull.

Feuerwehr Passee stellt Löschfahrzeug zur Verfügung

Noch am Mittwochabend hatten Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden dafür gesorgt, dass ihre Kameraden in Züsow wieder einsatzfähig sind. „Von der Feuerwehr in Passee haben wir ein Löschfahrzeug bekommen. Dafür bin ich meinem Amtskollegen Adolf Wittek sehr dankbar“, sagt Bürgermeister Juschkat. Die Wehr in Passee ist derzeit nicht einsatzbereit, weil sie keinen Leiter hat.

Juschkat lobt auch die gute Zusammenarbeit mit der Amtswehrführung. „Von vielen umliegenden Feuerwehren haben wir Hilfsangebote erhalten“, ergänzt Wehrführer Denny Bull. Auch er ist sehr dankbar für die Unterstützung. „Aus Neukloster werden wir Einsatzkleidung für zehn Kameraden erhalten.“ Mit acht Leuten und dem Einsatzleiter ist die Sollstärke für einen Feuerwehreinsatz erfüllt.

Landrat stellt Hilfe des Landkreises in Aussicht

„Mich hat am Abend Landrat Tino Schomann, der von dem Brand gehört hatte, angerufen und mir die Unterstützung des Landkreises zugesichert“, berichtet der Bürgermeister. Die Gemeindevertretung hat in ihrem Haushalt 2022 die Erweiterung der Feuerwehrräume geplant. „Jetzt werden wir zusätzlich die Fahrzeughalle erneuern müssen, denn die Decke und die Elektrik sind defekt. Der Landrat hat in Aussicht gestellt, dass wir aufgrund der Dringlichkeit beim Kreis einen Antrag auf Fördermittel stellen können. Auch dafür bin ich dankbar.“

In diesem Flachbau der Gemeinde hat die Feuerwehr Züsow ihre Fahrzeughalle. Oberhalb des Garagentors ist schwarzer Ruß erkennbar. Quelle: Haike Werfel

In dem gemeindeeigenen Flachbau an der Satower Straße, in dem die Feuerwehr untergebracht ist, sollen die Mitglieder neben der Fahrzeuggarage einen Aufenthaltsraum erhalten, in dem sie zukünftig ihre Kleidung und Ausrüstung aufbewahren und sich umziehen können. Für den Wehrführer ist ein kleines Büro vorgesehen. Außerdem soll ein Sanitärtrakt entstehen.

Von Haike Werfel