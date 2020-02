Feuerwehr aus Lotsen kämpft um ihr fast 50 Jahre altes Fahrzeug

Losten

Eigentlich löst es bei den Mitgliedern freiwilliger Feuerwehren immer Freude aus, wenn sie für ihre ehrenamtliche Arbeit ein modernes Einsatzfahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen. Noch dazu, wenn es ein nagelneues ist, was für gewöhnlich nicht so oft vorkommt, schon gar nicht bei relativ kleinen Ortsfeuerwehren.

Möglich wird das durch die neu aufgestellten Brandbedarfsplanung und die 15 Millionen Euro Fördersumme, die Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) den Feuerwehren im Land für die Ausrüstung zusätzlich zur Verfügung stellt.

2016 von Wehr in Broderstorf gekauft

Die Kameraden der FF Losten, einem Ortsteil der Gemeinde Bad Kleinen, soll nun dieses Glück zuteil werden – doch so richtig will bei ihnen darüber keine Freude aufkommen. Zwar ist ihr aktuelles Einsatzfahrzeug mit seinen nun fast 50 Jahren zwar schon ein alter Knabe, doch den Kameraden fällt es schwer, ihn nun hergeben zu müssen – den IFA W 50, Baujahr 1973, als Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 im Einsatz.

Zumal sie ihn erst 2016 aus Broderstorf bei Rostock von der dortigen Feuerwehr bekommen hatten, ihn anschließend mit sehr viel Geld und noch mehr freiwilligen und unentgeltlichen Arbeitsstunden nach ihren Bedürfnissen und Anforderungen um- und ausgerüstet haben.

Neues Fahrzeug könne nicht so viel bieten

„Wir haben auf dem Dach eine Spritze montiert, am Heck eine Schlauchrolle mit 160 Metern Schlauch angebracht, diverse Ausrüstungsgegenstände integriert“, zählt Gerätewart Holger Tack nur einige Dinge auf. Hinzu komme nach seiner Sicht auch das mit 2400 Litern Wasser große Fassungsvermögen des Tanks und der Allradantrieb.

Beides habe das neue Fahrzeug nicht zu bieten. So könne man unbefestigte Wege und Flächen kaum befahren und mit 1000 Litern an Bord auch nicht wirklich viel anfangen, ist Tack überzeugt. „Wir werden damit regelrecht degradiert“, so sein Fazit. Auch ihr Anhänger, in dem Tragkraftspritze und zusätzliche Schläuche untergebracht sind, könne man am neuen Einsatzfahrzeug nicht befestigen.

Zur Galerie Diese alten Feuerwehrfahrzeuge sind in MV noch im Dienst

Bad Kleinens Bürgermeister Joachim Wölm ( Die Linke) sieht die Sache nüchtern: „Wir wären dumm, wenn wir die angebotene Förderung durch das Land nicht annehmen würden. Dann würde es auf lange Sicht für die Feuerwehr in Losten kein neues Fahrzeug geben. Und was die Ausführung betrifft, sind uns durch die Vorgaben die Hände gebunden. Es werden eben je nach Größe der Feuerwehr auch nur bestimmte Dinge gefördert“, so der Gemeindechef.

Außerdem sei die Lostener Feuerwehr ja nicht allein auf weiter Flur. Es gebe im nahen Umfeld eine ganze Reihe an Wehren, die bei Bedarf entsprechendes Equipment zum Einsatz bringen können. „Und was die Sache mit dem TSA mit seinen Schläuchen betrifft, da wird sich ganz sicher eine technische Lösung finden“, ist Wölm überzeugt.

Lesen Sie auch:

Von Peter Täufel