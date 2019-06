Wismar

Bei heißen Sommertemperaturen hat die Altstadt-Feuerwehr Wismar die Versorgung mit Löschwasser im offenen Gewässer geprobt. Im Hafen bot sich ein tolles Bild. Zwischen den Speichern am Alten Hafen und dem Seehafen kamen verschiedene Pumpen zum Einsatz. Wichtig sei, dass die Maschinisten bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter die Technik beherrschen, so Nico Porath, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt. Darum sei alle zwei Wochen der Ausbildungsdienst montags von 17 bis 21 Uhr an der Reihe. Dieser wird im Gerätehaus am Kagenmarkt oder zum Beispiel am Hafen und im Gewerbegebiet Dargetzow durchgeführt. Auch Einsatzübungen bei Firmen und Pflegeheimen werden absolviert. Die Altstadt-Feuerwehr hat 66 aktive Einsatzkräfte, die Jugendwehr zählt 24 Mitglieder. Seit dem neuen Gerätehaus freut sich die Wehr über steigendes Interesse beim Nachwuchs.

Heiko Hoffmann