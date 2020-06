Feuerwehreinsatz in Neuburg: Wohngebiet fast von Wassermassen geflutet

Neuburg

Solch einen Einsatz haben selbst gestandene Feuerwehrleute noch nicht erlebt! Stundenlang kämpften die Neuburger Kameraden am Sonnabend gegen Wassermassen, die von angrenzenden Feldern und dem Mühlenweg ins Wohngebiet Am Weiher liefen. Das Wasser, verursacht durch den anhaltenden Starkregen, drohte das tiefer gelegene Wohngebiet komplett zu überschwemmen.

„Der Ackerboden war so ausgetrocknet. Er schaffte es nicht, diese Mengen an Wasser aufzunehmen“, sagt Wehrführer Kai Rosenberg. In Neuburg soll es bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter an diesem Tag gegeben haben. Die freiwillige Feuerwehr rückte kurz nach 14 Uhr mit sechs Mitgliedern und vier Fahrzeugen aus, darunter ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug TLF 16/25. Es verfügt über einen 2500-Liter-Wasserbehälter.

Agrarbetrieb stellte Güllewagen zur Verfügung

„An der tiefsten Stelle stand das Wasser knietief“, erzählt Fabian Kühn. Er ist seit fünf Jahren Mitglied der Feuerwehr und arbeitet beim Agrarbetrieb Steinhausen. Der 32-Jährige hatte die Idee, einen Güllewagen zu Hilfe zu holen. Nach Rücksprache mit seinem Chef Michael Brink und dem Wehrführer kamen Traktor und Güllefass auch zum Einsatz. „Es hat ein Fassungsvermögen von 16 000 Litern. Das war super, dass wir auf die Hilfe des Agrarbetriebes zurückgreifen konnten“, sagt der junge Mann, „sonst wäre es wohl weitaus schlimmer gekommen und der Einsatz hätte auch länger gedauert.“

An der tiefsten Stelle im Wohngebiet stehen die Feuerwehrleute knietief im Wasser. Quelle: Feuerwehr Neuburg

Das abgepumpte Wasser wurde auf etwa zwei Kilometer entfernte Felder und Wiesen gebracht. Fabian Kühn ist die Strecke 19-mal gefahren: 19 Güllefässer, das sind rund 300 000 Liter Wasser. Insgesamt wurden laut Wehrführer Rosenberg 735 000 Liter im Wohngebiet aufgenommen. Bis 23 Uhr dauerte dieser Einsatz.

Durch Dauerregen Uniform durchnässt

In der Regel waren sechs Feuerwehrleute mit dem Abpumpen beschäftigt, in der Spitze sogar zehn. Bei dem Dauerregen war irgendwann ihre Kleidung durchnässt, so dass sie trockene benötigten. „Wir waren froh, dass es an dem Tag nicht so kalt war“, sagt Fabian Kühn. Der Mannschaftstransportwagen brachte die Männer zum Kleiderwechsel. Insgesamt 25 Kameraden von den Löschgruppen Neuburg und Madsow waren an diesem Tag im Einsatz.

Außer dem Landwirtschaftsbetrieb bekam die Feuerwehr auch Hilfe von Tobias Wieck. Mit einem Bagger seiner Firma hat er einen Graben am Feldrand gezogen und einen Damm aufgeschüttet. Auf diese Weise wurde der Wasserfluss aufgehalten und die Gefahr für die Häuser entlang des Ackers gebannt. Letztendlich konnten die Einsatzkräfte und Helfer verhindern, dass Wasser in die Wohnhäuser lief. Betroffen waren laut Wehrführer drei Eigenheime und ein Mehrfamilienhaus. Das Wohngebiet Am Weiher ist erst vor vier, fünf Jahren erschlossen worden.

Anwohner sorgten für Speisen und Getränke

Kai Rosenberg dankt sowohl dem Agrarbetrieb als auch dem Unternehmer für ihre Unterstützung. Auch den Anwohnern sagt der Wehrführer ein herzliches Dankeschön. „Sie haben uns bei diesem kräftezehrenden Einsatz mit Essen und Getränken versorgt.“ Es sei ihnen die Erleichterung anzusehen gewesen, als die Feuerwehr anrückte, um ihre Häuser vor der Überflutung zu schützen.

„Aufgrund des hohen Einsatzaufkommens haben unsere Nachbarfeuerwehren aus Blowatz und Neukloster einige Einsätze abgearbeitet“, berichtet Kai Rosenberg. Mehrere Keller und ein Hof in Neuburg waren überschwemmt. Zudem gab es Einsätze in den Ortsteilen Kartlow und in Tatow.

Von Haike Werfel