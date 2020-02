Feuerwehren in Nordwestmecklenburg wegen umstürzter Bäume im Einsatz

Wismar/Gägelow

Das Sturmtief „Sabine“, das zurzeit über ganz Deutschland wütet, hat am frühen Sonntagnachmittag auch den Landkreis Nordwestmecklenburg erreicht. Bereits am Nachmittag war die Freiwillige Feuerwehr Gägelow wegen eines umgestürzten Baumes auf der B105 bei Gressow ausgerückt. Die Straße wurde vollgesperrt.

Währenddessen haben Hansestädter in Wismar den Sturm zwar auch gespürt, viel los war aber zum Beispiel am Alten Hafen nicht – auch, weil der Wind ablandig blies und so das Wasser nicht noch weiter in das Hafenbecken drücken konnte.

Um 15 Uhr war am Wismarer Hafen alles relativ entspannt, wenn auch der Wind für manch eine neue Frisur sorgte. Quelle: Nicole Hollatz

Dennoch: Bis gestern Abend sind die Feuerwehren im Kreis häufig im Einsatz gewesen. Das bestätigte die Leitstelle in Schwerin. Bereits am Nachmittag waren die Retter zu 40 Einsätzen innerhalb von nur zwei Stunden unterwegs – meist wegen umgestürzter Bäume oder abgeknickter Äste.

So musste die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen am Sonntagnachmittag ausrücken, weil mehrere Bäume im Everstorfer Forst entweder schon auf die Straße gestürzt waren oder umzufallen drohten. Einige Bäume wurden von der Feuerwehr vorsorglich gefällt.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hatte schon am Sonntagmittag auf Gefahren durch den Sturm hingewiesen. Die Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt vorerst bis zum Dienstagabend. Ab Dienstag soll es außerdem noch Schnee geben. Eine deutliche Wetterbesserung mit weniger Wind und Niederschlag wird für den Landkreis Nordwestmecklenburg erst ab Donnerstag erwartet.

Von Michaela Krohn