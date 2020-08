Feuerwehrmann verletzt sich beim Löschen einer Gartenlaube in Wismar

Wismar

Am Montag ist es gegen 17.25 Uhr in der Kleingartenanlage „Am Torney“ im Stadtteil Wismar Nord zum Brand einer Gartenlaube gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand die Laube bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand und wurde vollständig zerstört.

Die Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwillige Feuerwehr Wismar-Altstadt brachten das Feuer unter Kontrolle. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Grundstücke konnte verhindert werden.

Feuerwehrmann kommt ins Krankenhaus

Polizei und Feuerwehr evakuierten die umliegenden Kleingärten. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße „Am Torney“ voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Die Wismarer Feuerwehren waren mit insgesamt 32 Kameraden im Einsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten musste ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr Wismar-Altstadt mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Der Kriminaldauerdienst Wismar hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zur abschließenden Klärung wird ein Brandursachenermittler beauftragt.

Von RND/kha