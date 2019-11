Feuerwerk und Lasershow in Wismar: So schön sind Novemberlichter

Wismar

Unter dem dunklen Himmel am Hafen sind weiße Flügel zu sehen. Sie gehören zu großen Fabelwesen, die auf Stelzen gekonnt über die Pflastersteine laufen. Die Männer sehen aus wie Engel in Übergröße. Mutige Eltern strecken ihnen ihre kleinen Babys entgegen, um Fotos zu machen. „Wer hat schon ein Bild zusammen mit einem Engel“, sagt Nicole Petraka lachend. Ihre Tochter Lilly ist mit vier Jahren schon etwas zu schwer zum Hochheben, doch sie macht auch neben den dünnen Stelzenbeinen eine gute Figur.

Zur Galerie Umzug mit Feuerwehr und schönem Licht durch die Altstadt, Pyrotechnik am Rathaus und Lasershow in St. Georgen: wir haben die schönsten Fotos von den diesjährigen Novemberlichtern.

Nach und nach treffen immer mehr Menschen an den alten Speichern ein. Die Feuerwehren Altstadt und Friedenshof sind auch dabei – mit Fahrzeugen und ihren Jugendabteilungen. Die Mädchen und Jungs stehen in Reih und Glied und tragen Fackeln. Als sich der Umzug in Bewegung setzt, laufen sie vorweg. Schlagersängerin Helene Fischer gibt den Takt vor, ihre Lieder „Atemlos“ und „Herzbeben“ ertönen über die Lautsprecher.

Kleines Feuerwerk am Rathaus

Die Polizei riegelt die Straßen ab – mit Blaulicht, passend zu den Novemberlichtern. Der Tross, der aus Hunderten Menschen besteht, zieht auch an den Stadtwerken vorbei. Die organisieren das Spektakel jedes Jahr und bringen so etwas Licht und Freude in die dunkle, triste Jahreszeit.

Tristan und Täve (v. l.) von der Feuerwehr Altstadt tragen während des Umzugs Fackeln. Quelle: Kerstin Schröder

Durch die Altstadt geht es Richtung Rathaus. Vom Brunnen bis zum Karstadt-Kaufhaus leuchten dazu die Häuser in Rot, Geld, Grün und Blau. Auf dem Marktplatz gibt es den nächsten Höhepunkt: ein kleines Feuerwerk. Doch es dauert einige Minuten, bis das gezündet wird. Die Organisatoren wollen warten, bis auch die letzten Umzugsmitläufer angekommen sind. Mit die ersten, die eintreffen, sind Täve (11) und Tristan (13). Die Jungs gehören zur Freiwilligen Feuerwehr Altstadt. „Ich bin seit einem Jahr dabei, mit 16 will ich in den aktiven Dienst einsteigen“, sagt Tristan. Für ihn sind die Novemberlichter etwas Besonderes. Auch heute will er wieder mitmachen und eine Fackel hochhalten, wenn der Umzug ein zweites Mal durch Wismars Straßen zieht.

1800 Lichteffekte auf dem Marktplatz

Christian Stiene ist so etwas wie ein Zauberer. Der Pyrotechniker und sein Team vom Unternehmen „KlangFeuer“ erregen schon am Freitagnachmittag vor dem Rathaus Aufmerksamkeit. Der Rathausvorplatz ist abgesperrt, damit die Profis ihre nicht ganz ungefährliche Technik aufbauen können. „Feststehende und bewegliche Sonnen, tanzende Flammen und pyrotechnische Lichtpunkte“, zählt der Fachmann einige der Effekte auf. 150 Zündpunkte werden innerhalb von sechs Minuten angesteuert und lösen insgesamt mehr als 1800 Effekte aus. „Keine Angst, das Rathaus steht danach noch!“, sagt der Fachmann mit einem Augenzwinkern.

Gegen 19.45 Uhr beginnt sie: die Geschichte vom Lichtpunkt. Die wird mit bunten Lichteffekten an die Fassade des Rathauses gestrahlt – so wie ein Film auf die Leinwand kommt. Aus den Punkten werden auch Feuerfunken und dann zum Schluss ein Feuerwerk, das den Himmel erleuchtet. Gegen 20 Uhr ist es auch schon wieder vorbei. Doch zu Ende sind die Novemberlichter damit noch nicht. In der Georgenkirche gibt es zwei Lasershows. Die erste hat schon begonnen. Deshalb heißt es Warten bis zur nächsten Aufführung. Und das tun eine ganze Menge Menschen draußen vor den Kirchtoren. Eine halbe Stunde später ist es dann soweit. Jetzt dürfen sie hinein – und sie sehen eine Show, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Hommage an die Feuerwerk Altstadt

Die Lasershow in St. Georgen wird mehrmals hintereinander gezeigt. Quelle: Nicole Hollatz

Frank Henning sorgt für Laserlicht und Staunen. „Mit einem Jahr Pause zwischendurch mache ich seit zwölf Jahren diese Shows in St. Georgen“, erzählt Frank Henning, Geschäftsführer des Unternehmens „Laser Performance“ aus Schorfheide. Er schwärmt vom großen, wetter- und windgeschützten Kirchbau mit der beeindruckenden Höhe für Lasershow. „Ein anmutiges Gebäude!“ Henning schmunzelt: „In den ersten Jahren waren hier 30 Gäste zur Show. Inzwischen machen wir sie jeden Abend dreimal, um die Menschenmassen unter zu kriegen! Es ist toll, dass dies so eine schöne Tradition geworden ist.“ Der Profi setzt in Wismar modernste Lasertechnik ein, immerhin wird mit den Lichtstrahlen eine ganze Geschichte auf die Leinwand projiziert. Um dann mit der entsprechenden Musik zehn Minuten und 48 Sekunden lang die Gäste zu verzaubern – mit einer Hommage an die Feuerwehr Altstadt.

Von Nicole Hollatz und Kerstin Schröder