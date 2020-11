Grevesmühlen

Vor einer neuen Masche, mit der Telefonbetrüger unterwegs sind, warnt die Polizei in Nordwestmecklenburg. Konkret geht es dabei um das Vortäuschen eines tödlichen Verkehrsunfalls, eine falsche Polizistin verlangt Kautionszahlungen.

Konkret meldete sich nach Polizeiangaben vermeintliche Tochter am Telefon und gab an, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Dann übernahm eine weitere Person, eine angebliche Polizistin oder gar ein Staatsanwalt, das Gespräch und fragte nach finanziellen Mitteln, um für die vermeintliche Tochter eine Kaution hinterlegen zu können. Mehrere derartige Anrufe in der Ortschaft Lützow wurden der Polizei in Gadebusch mitgeteilt. Im Zeitraum von 11.30 bis 12.15 Uhr kam es am Donnerstag zu mindestens fünf solcher Schockanrufe. Die Polizei geht davon aus, dass es deutlich mehr solcher Anrufe gegeben habe, da nicht alle Fälle angezeigt würden. . Drei der angerufenen fünf Personen erkannten den Schwindel zeitnah und beendeten jeweils das Gespräch.

83-Jährige wollte Geld übergeben

Im Fall eines 83-Jährigen habe zunächst die weinende Tochter angerufen, bevor dann eine falsche Polizistin das Gespräch übernahm und von einem Verkehrsunfall berichtete. Für die den Unfall verursachende Tochter müsse nun eine Kaution hinterlegt werden. Kurze Zeit später habe ein angeblicher Staatsanwalt den 83-Jährigen angerufen. Dessen Gesprächsführung war offenbar derart überzeugend, dass der 83-Jährige sich auf den Weg zu seinem Bankinstitut machte. Erstaunlich war hierbei die Forderung des vermeintlichen Staatsanwaltes, die Zeit über in der Leitung bleiben zu wollen. Der 83-Jährige entschied sich kurzerhand bei der Arbeitsstätte seiner Tochter anzuhalten und traf diese dort an. Daraufhin beendete er das Telefonat.

Bankmitarbeiterin bewahrt 81-Jährige vor Zahlung

Im Fall einer 81-jährigen Frau aus Lützow wurde ein finanzieller Schaden erneut durch die Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin abgewendet. Eine Frau, die die 81-Jährige anrief, berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter der Angerufenen verursacht haben soll. Fortan war das Weinen der vermeintlichen Tochter im Hintergrund zu hören. Ein vermeintlicher Staatsanwalt habe sodann das Gespräch übernommen, nun nach persönlichen Daten sowie finanziellen Verhältnissen gefragt und die 81-Jährige instruierte, während der Fahrt zum Bankinstitut in der Leitung zu bleiben. Die Mitarbeiterin der Bank wiederum erkannte den Schwindel und informierte daraufhin die Polizei.

Von Michael Prochnow