Gibt es die nächste Auszeichnung für einen Film aus Proseken? Die Dokumentation von Schülern über die Friedliche Revolution 1989 hat bereits Medienkompetenzpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Nun ist sie bei den Neubrandenburger Jugendmedienfest nominiert – zusammen mit neun weiteren Projekten, die in Zusammenarbeit mit der Medienwerkstatt Wismar entstanden sind.

Zum 30. Jubiläum der „Friedlichen Revolution“ hatten Mädchen und Jungen der Regionalen Schule Proseken einen Film über die erste Großveranstaltung des Neuen Forums für Wismar und Umgebung in der Dorfkirche Proseken produziert. Sie haben Zeitzeugen befragt und ausgiebig im Landesfilmarchiv im Filmbüro MV in Wismar nach Filmmaterial aus der Zeit recherchiert. Ehemalige Mitglieder des Neuen Forums haben die Planungen in einer vorbereitenden Arbeitsgruppe begleitet.

Im Jugendvideowettbewerb werden Preise verliehen für „Die große Klappe“ für den rundum am Besten gelungenen Film, „Das dritte Auge“ für die beste Kameraarbeit und „Der spitze Stachel“ für den gesellschaftlich relevantesten Film im Wettbewerb.

Im vergangenen Jahr musste das 26. Neubrandenburger Jugendmedienfest im vergangenen Jahr Corona-bedingt abgesagt werden. Um eine nochmalige Verschiebung zu verhindern und damit die Video- und Radiobeiträge der jungen Medienmacher aus 2019 und 2020 nicht alt werden zu lassen, wird es nun eine Online-Version des Festes geben. Den jungen Filmschaffenden wird eine Plattform geboten, damit ihre vielfältigen Beiträge gesehen werden können – online – ein Ort der Begegnung und des Austausches.

Das Jugendmedienfestival findet vom 2. bis 4. Juni online statt. Die Filme sind in dieser Zeit in verschiedenen Themenblöcken zu sehen. Die Preisverleihung beginnt am 4. Juni um 18 Uhr.

