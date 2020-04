Die MV Werften in der Krise: Rund 3000 Beschäftigte sind derzeit in Kurzarbeit – und werden es noch länger sein. Ein regulärer Betrieb an den Standorten Wismar, Warnemünde und Stralsund sei nicht möglich, teilt die Geschäftsleitung mit. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Konzern seine Rechnungen nicht zahlt.