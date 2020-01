Firma ersetzt gestohlene Bushaltestelle in Wismar

Wismar

Gute Nachrichte für Busfahrgäste: Die gestohlene Bushaltestelle im Barlachweg am Friedenshof in Wismar wird ersetzt. „Wie das zuständige Unternehmen mitteilte, ist die Konstruktion für die Bushaltestelle bereits aufgebaut, die Glasscheiben würden in dieser Woche eingesetzt“, heißt es aus der Stadtverwaltung der Hansestadt Wismar.

Noch ist die Haltestelle allerdings mit einem rot-weißen Schutzzaun umgeben. Sie ist noch nicht in Betrieb. Bislang Unbekannte hatten den Wartestand im August einfach abgesägt und gestohlen. Einer Seniorin, die in der Nähe wohnt, war damals aufgefallen, dass zwei Männer nach und nach die Haltestelle abmontiert hatten. Sie war zunächst davon ausgegangen, dass das Dach des Unterstandes repariert würde. Am nächsten Morgen war von der Haltestelle jedoch nichts mehr zu sehen. Sie war einfach weg.

Das Unternehmen Ströer, das die Haltestelle am Barlachweg wieder aufbaut, kündigte zudem an, dass die Arbeiten an den Haltestellen Zum Festplatz und an der Wendeschleife Seebad Wendorf Anfang Februar 2020 beginnen.

Von Michaela Krohn