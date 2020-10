Wismar

Das war’s mit Sport: Ab Montag schließen auch alle Fitnessstudios in Wismar und der Region – mindestens bis Ende November. In den Studios ist die Stimmung schlecht. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, da sie extrem viel Aufwand betrieben hatten, um die Hygiene- und Lüftungskonzepte umzusetzen.

Viele nutzen die letzten Tage vor der Schließung noch einmal

„Viele nutzen die verbleibenden Tage noch einmal, vor allem in der Feierabendzeit. Unsere Mitglieder wollen sich noch einmal richtig auspowern“, berichtet Emma Bauschke vom Fitnessstudio „Easy Fitness“ in der Lübschen Straße in Wismar. Einige Gäste würden aber auch jetzt schon wegbleiben, aus Sorge vor Ansteckung. Dass die Sportstudios während des Corona-Lockdowns schließen müssen, findet sie zwar ärgerlich. Doch „mir tun vor allem die Mitglieder leid. Während der Pandemie haben sie hier nicht nur körperliche Entlastung, sondern auch psychische gefunden. Die Menschen nutzen den Sport als Ausgleich für Stress und Belastungen“, erklärt sie. Das ist nun zumindest für den Monat November vorbei. Wer jetzt Sport treiben will, muss dies draußen an der frischen Luft oder im Wohnzimmer tun. Die Mitarbeiter von „Easy Fitness“ müssen zunächst in Kurzarbeit gehen. Emma Bauschke hofft, dass dies nur bis Ende November der Fall ist.

Wonnemar : „Wir haben sogar mehr Aufwand betrieben, als mit dem Gesundheitsamt abgestimmt war“

In Wonnemar ist die Stimmung nicht gut. Das bestätigt Centermanager Peter Spiekermann. Schwimmbad und Fitnessstudio müssen ebenfalls ab Montag schließen. In diesen Tagen ist das Wonnemar noch gut besucht. „Das gehört hier für viele zur Alltagsplanung dazu, in die Sauna oder ins Fitnessstudio zu gehen“, sagt Spiekermann. Er prangert an: „Wir waren die letzten, die nach dem letzten Lockdown wieder öffnen durften. Das war Ende Juni. Jetzt müssen wir wieder schließen“, sagt der Centermanager. Im Bad hätte man sich akkurat an alles gehalten, Tickets nur über den Onlineshop verkauft, so wurde jeder einzelne Gast registriert. Auch die Betriebskosten hätten sich in dieser Zeit erhöht, um das Bad besser zu durchlüften zum Beispiel.

„Wir haben so viel mehr Aufwand für das Hygiene- und Lüftungskonzept betrieben und müssen jetzt wieder schließen. Ich habe auch noch nie gehört, dass sich jemand im Schwimmbad angesteckt hat.“ Peter Spiekermann, Centermanager des Wonnemar in Wismar zur erneuten Schließung von Schwimmbädern und Fitnessstudios. Quelle: Haike Werfel

„Wir haben so viel mehr Aufwand für das Hygiene- und Lüftungskonzept betrieben und müssen jetzt wieder schließen. Ich habe auch noch nie gehört, dass sich jemand im Schwimmbad angesteckt hat“, sagt Peter Spiekermann. Zudem hätten er und seine Mitarbeiter sogar mehr Aufwand betrieben, als mit dem Gesundheitsamt abgestimmt war. „Jetzt erwischt es uns wieder“, ärgert er sich. Dass Bad und Fitnessstudio „nur“ vier Wochen geschlossen bleiben, glaubt er nicht.

Fitnessstudio hatte Hygienemaßnahmen sogar selbst verschärft

Auch das Wismarer Team der Fitnesskette „Clever Fit“ ist fassungslos, dass sie wieder schließen müssen. Die Entscheidung sei nicht nachvollziehbar. „Alle uns auferlegten Hygienemaßnahmen wurden von unserer Seite vorschriftsmäßig umgesetzt und sogar noch verschärft. Zahlreiche Desinfektionsspender, großzügige Abstände von den Geräten, bis hin zu einer Begrenzung der Anzahl an Mitglieder im Studio sorgten für einen ungefährdeten Trainingsbetrieb“, berichten die Mitarbeiter. Sie finden: Es hätten weitere Maßnahmen getroffen werden können, um den Studiobetrieb aufrechtzuerhalten. Hinzu käme, dass Fitnessstudios nachweislich ein sehr, geringes Infektionsrisiko hätten und „Sport, wie wir alle wissen, das Immunsystem stärkt – diese Fakten machen die Situation nur noch unverständlicher“, sagen sie.

Handballspiel der Frauen fällt aus

Noch vor den verschärften Corona-Regeln ab Montag gab es auch enttäuschte Sport-Zuschauer. Die TSG Wismar hatte schon am Freitag für die Fans der Handballfrauen der TSG Wismar keine frohe Kunde: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass unser erstes Heimspiel am Samstag nicht stattfinden wird. Der Gegner HSG Teltow/ Ruhlsdorf hat unter den gegebenen Umständen abgesagt und wird daher nicht anreisen.“

Dabei hatten sich Mannschaft und Zuschauer auf das Heimspiel ab 16 Uhr in der Sporthalle von Dorf Mecklenburg so sehr gefreut auf das Spiel in der Oberliga Ostsee-Spree. „Natürlich geht die Gesundheit vor, trotzdem überwiegt auf unserer Seite die Enttäuschung“, so der Taditionsverein, der weiter schreibt: „Wir wünschen allen eine gute Zeit durch den Light-Lockdown und hoffen, dass wir uns gesund und munter bald wiedersehen. Eure Mädels von der TSG.“

Von Michaela Krohn, Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder