Wismar

„Er war erst total nett, sehr charmant“, beginnt Hannah S. (25) zu erzählen. Die junge Frau sitzt am Küchentisch im Wismarer Frauenhaus. Drei Monate hat sie dort gelebt. Inzwischen hat sie eine eigene Wohnung und ihr Leben wieder selbst in der Hand. Selbstbestimmt, frei, ohne Gewalt.

Gewalt

Hannah heißt eigentlich anders und ist auch nicht genau 25 Jahre alt. Das muss geheim bleiben, genauso das Bundesland, aus dem die Frau geflohen ist. „Weit weg. Umso weiter, umso besser.“ Denn er darf sie unter keinen Umständen finden. Hannah ist sich sicher, der Mann, den sie erst als nett und charmant beschrieben hat, würde sie schlimmstenfalls umbringen für das, was sie getan hat. Sie ist geflohen.

Ein Jahr lang hat ihr Martyrium gedauert. Ein Jahr lang musste sie für ihn anschaffen. Mit fremden Männern gegen Geld – viel Geld – schlafen. Die Spielregeln hat er festgelegt. Wenn sie nicht funktioniert hat, gab es Schläge. Wenn sie widersprochen hat, gab es Schläge. Dazwischen: Schläge, brutale Gewalt und Vergewaltigungen.

Angst

Hannah erzählt von ihrer behüteten Kindheit, von ihren Träumen, vom angefangenen Studium und den finanziellen Sorgen. Dann lernte sie ihn kennen, den vermeintlichen Retter, der ihr später die schlimmsten Monate ihres Lebens bereitet hat. Nett. Charmant. Hannah schüttelt den Kopf, als sie die zwei Wörter ausspricht. „Er hat mir ja nicht gleich beim ersten Treffen eine reingehauen.“ Nein, das sei ein schleichender Prozess gewesen.

Hannah war auf einmal finanziell abhängig von ihm und seinem Wohlwollen. Und er hat sie psychisch fertiggemacht. „Ohne mich bist du nichts. Du bist zu dumm. Du kannst gar nichts, hat er gesagt. Wenn man das jeden Tag hört, fühlt man sich so schwach.“ Man. Hannah erzählt von dem, was sie erdulden musste, in der dritten Person. Es fällt ihr schwer, über sich selbst, über ihre Gefühle und Ängste, über die Todesängste in der Zeit zu sprechen. Details hat sie verdrängt. Nachts oder wenn es zu ruhig ist in der Wohnung, dann kommen die Erinnerungen. Und mit ihnen kommen die Panikattacken.

Scham

„Wieso bist du nicht einfach abgehauen?“ Diese Frage hat Hannah in den vergangenen Monaten seit ihrer Flucht mehrmals zu hören bekommen. Manchmal, so glaubt sie, schwingt in der Frage ein unausgesprochenes „Selbst schuld!“ mit. Hannah erzählt von der Angst, die für sie zum Alltag gehört hat. Von der Angst, dass er ihrer Familie, der aus der guten Kindheit, etwas erzählen könnte. Eltern und Freunde haben sich Sorgen gemacht, erzählt Hannah. „Die haben schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt.

Und sie erzählt von der Scham. Hannah hat sich geschämt, dass ihr, der starken, gut aussehenden, der klugen Frau, so etwas passieren konnte. Dass sie auf so einen Mann hereingefallen ist. Dass sie nicht die Kraft zum Fliehen findet. Er hat kontrolliert, was sie getan, gedacht und gefühlt hat. Er hat sie klein gehalten. „Ein Narzisst“, weiß Hannah jetzt.

Ekel

„Man löst sich von seinem Körper. Man stumpft ab. Aber es ist immer eklig“, fängt sie an von der Arbeit als Prostituierte zu erzählen. Ihre Freier waren oft Familienväter, auch Ärzte, Anwälte oder Unternehmer. Manche wollten auch reden. Davor oder danach. Andere wollten ihre brutalen Fantasien ausleben.

„Viele haben gesagt, dass sie mich gerne buchen, weil ich deutsch spreche und sie das Gefühl haben, ich mache das freiwillig und es macht mir Spaß.“ Hannah wusste, wie sie agieren muss, was sie sagen muss, damit der Freier sich gut fühlt bei dem, was er tut. Damit er sein Gewissen beruhigen kann. Wenn sie den Männern ihre wahren Gefühle offenbart hätte, hätte er sie zu Hause verprügelt. Oder noch Schlimmeres getan.

Tod

Und die Kunden? „Die haben nicht darüber nachgedacht. Da waren so viele Familienväter dabei.“ Hannahs Blick wird hart bei dem, was sie als nächstes sagt. „Viele sagen, es ist wichtig, dass es Prostituierte gibt, damit Männer nicht vergewaltigen. Das ist Unsinn! Für mich ist Prostitution immer eine legalisierte Vergewaltigung. Weil genauso hat sich das angefühlt. Er hat abgeklärt, was erlaubt ist und was nicht. Nicht ich.“ Er hat bestimmt, mit welchen Männern sie Sex haben muss.

Ein Jahr lang hat es gedauert, bis Hannah die Flucht gelang. Nachdem er sie so verprügelt hatte, dass sie dachte, er würde sie nun töten, einfach so. „Da hat es klick gemacht bei mir!“ Sie hat beim Hilfetelefon angerufen und sollte sofort fliehen. „Ich habe erstmal alle Papiere zusammengesucht und im Keller versteckt“, erzählt Hannah. Sie hat sich ein neues Handy mit neuer Telefonnummer besorgt und alle Verbindungen gekappt, auch zur Familie. Wenn er sie erwischt hätte? „Das hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt.“

Mut

Hannah hat die Frauenhäuser in der Umgebung abtelefoniert. Entweder war kein Platz oder sie konnte nicht kommen, weil die Finanzierung des Platzes – Hannah hat kein Geld vom Amt bekommen – nicht klar war. Auch ein Problem in vielen Frauenhäusern, das Betroffene den Kopf schütteln lässt. Ohne Frauenhaus wäre sie wohl zu einer Schulfreundin geflohen, da zwei, drei Tage untergekommen, und dann weitergezogen. Weit weg. Umso weiter, umso besser.

Hannah will ihre Geschichte aufschreiben. Und sie erzählt sie, auch wenn es schwer fällt. Um andere zu warnen. Um denen, bei denen die Warnung zu spät kommt, Mut zu machen. „Viele Frauen denken, es kann ja nicht sein, dass eine Frau auf so einen Typen reinfällt. Viele denken, ihnen oder ihren Töchter könne so etwas nicht passieren.“ Ihren Peiniger hat sie übrigens angezeigt, das Verfahren läuft. „Ich würde mir wünschen, dass er wenigstens in U-Haft ist.“ Damit er nicht bei der nächsten jungen Frau die Masche abziehen kann. Noch läuft er frei herum.

Sie ist stolz, dass sie den Weg aus der Situation geschafft hat. „Und dass ich diese Zeit überlebt habe, ohne Drogen zu nehmen oder komplett zu zerbrechen.“ Sie genießt ihr neues Leben, selbstbestimmt, frei und ohne Gewalt.

Hilfsangebote gegen Gewalt In Notsituationen können Frauen sich an die örtliche Polizeiinspektion wenden (Notrufnummer 110) oder an das Hilfetelefon unter der Nummer 08000/116 016. Viele Frauenhäuser sind im Notfall rund um die Uhr erreichbar. Kontakt zu den Frauenhäusern in MV: Autonomes Frauenhaus Rostock, Tel.: 0381 / 454 406 Frauenschutzhaus Ribnitz-Damgarten, Tel.: 038 21 / 720 366, Mobil: 0160 / 80 900 50 in Notfällen Frauenschutzhaus Stralsund, Tel.: 038 31 / 29 28 31, Mobil: 0160 / 80 900 50 in Notfällen Frauenhaus Greifswald, Tel.: 038 34 / 500 656 Frauen- und Kinderschutzhaus Neubrandenburg, Tel.: 0395 / 77 82 640 Frauenschutzhaus Güstrow, Tel.: 038 43 / 68 31 86 Frauenhaus Ludwigslust, Tel.: 038 751 / 21 270, Mobil: 0171 / 377 51 37 AWO „Frauen in Not“ / Frauenhaus Schwerin, Tel.: 0385 / 555 73 56 AWO Frauenschutzhaus Wismar, Tel.: 038 41 / 28 36 27 „Orange Days“ und Aktionswoche gegen Gewalt Mit vielen Aktionen wird bundesweit und in Mecklenburg-Vorpommern mit „Orange Days“ und innerhalb der Aktionswoche gegen „Gewalt gegen Frauen und ihren Kindern“ auf das Thema aufmerksam gemacht. In Wismar stehen zum Beispiel am 24. November orange Stühle mit der Aufschrift „Kein Platz für Gewalt“ in der Altstadt. Am 25. November ab 17 Uhr lassen die Frauen des Wismarer Zonta-Clubs das Wismarer Rathaus orange erleuchten – eine weltweite Aktion, bei der Gebäude orange erstrahlen. Dabei werden Flyer mit den Hilfsangeboten verteilt. Die Frauen des Rostocker Clubs der Soroptimisten haben orange leuchtende Bierdeckel mit den Hilfsangeboten bedruckt und in den Kneipen der Stadt verteilt. Die Bierdeckel können bei Bedarf unauffällig mitgenommen werden. Dazu wird das Frauenhaus regelmäßig finanziell unterstützt.

Von Nicole Hollatz