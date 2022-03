Flüchtlinge aus Ukraine: So soll die Unterbringung im Nordwestkreis laufen

Grevesmühlen/Wismar

Nordwestmecklenburg bereitet sich auf die Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Wie Eike Albrecht, Fachdienstleiter für Bildung und Kultur in der Kreisverwaltung, mitteilte, seien bisher einzelne Menschen aus dem Kriegsgebiet in der Region angekommen. 

Eike Albrecht vom Fachdienst Bildung und Kultur: „Einige Muttersprachler haben wir bereits, aber wir brauchen natürlich immer Unterstützung.“ Quelle: Kreisverwaltung

„Aber wir als Landkreis haben bis jetzt noch keine Flüchtlinge aufgenommen, aber wir gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Frauen und Kinder hier ankommen.“ Und deshalb laufen seit Tagen die Vorbereitungen, um die Menschen aufzunehmen. Wie Eike Albrecht erklärt, sei das Ziel, die Flüchtlingen nach der Ankunft zentral unterzubringen. Und zwar in einem Objekt, in dem sie sowohl wohnen können als auch entsprechend versorgt und betreut werden. „Wir haben auch bereits eine gute Lösung im Auge, wenn die Verträge unterzeichnet sind, können wir auch sagen, wo das sein wird.“ Eines der Gebäude, das in Frage kommt, befindet sich in Wismar.

Zustände wie 2015, als die Flüchtlinge aus Syrien in Nordwestmecklenburg ankamen und spontan in Turnhallen und anderen provisorischen Unterkünften untergebracht worden sind, sollen sich nach Aussage des Fachdienstleiters nicht wiederholen. „Denn dadurch, dass wir jetzt zumindest ein wenig Vorlauf haben, wollen wir natürlich dafür sorgen, dass alles funktioniert, wenn es losgeht.“ Und das dürfte in den nächsten Tagen der Fall sein. Nach der zentralen Aufnahme und Versorgung sollen die Menschen aus der Ukraine dann auf Wohnungen in den Ämtern und Kommunen verteilt werden. Dafür sammelt der Landkreis gerade die Informationen aus den Städten und Gemeinden. Auch Dolmetscher stehen bereits in den Startlöchern. „Einige Muttersprachler haben wir bereits, aber wir brauchen natürlich immer Unterstützung.“

Eigene E-Mail-Adresse ukrainehilfe@nordwestmecklenburg.de

Dafür hat der Landkreis eine E-Mail-Adresse geschaltet, unter der sich Menschen melden können, die Unterstützung anbieten wollen, sei es als Sprachmittler, Helfer oder weil sie Wohnraum zur Verfügung stellen können. Die Adresse lautet: ukrainehilfe@nordwestmecklenburg.de.

So können Sie spenden Seit Tagen laufen die Telefone heiß bei den Hilfsorganisationen weil Menschen die Flüchtlinge mit Spenden unterstützen wollen. Die wichtigste Information dazu: Für Nordwestmecklenburg gilt, solange nicht klar ist, wie viele Flüchtlingen hier ankommen und betreut werden und nicht feststeht, was sie tatsächlich brauchen, macht es keinen Sinn, Sachspenden zu sammeln. Ob Kleidung, Möbel, Hygieneartikel etc. benötigt werden, wird sich in den nächsten Tagen klären. Dann werden die Bedarfe veröffentlicht und auch die Stellen und Organisationen, die die Spenden annehmen und weiterleiten.

Wie Eike Albrecht weiter erklärt, seien in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe und Mail eingegangen mit Hilfsangeboten. Das Problem: „Es nützt wenig, wenn sich jemand meldet und erklärt, er wolle gern helfen. Was wir brauchen, sind konkrete Informationen, geht es um Wohnraum, dann müssen wir wissen, wie groß die Wohnung ist, wo sie liegt und wie lange sie zur Verfügung steht.“ Dann würden die Daten erfasst und die Hilfe könne koordiniert werden. Bis Ende der Woche soll auch vonseiten der Behörden geklärt sein, wie der Status der Flüchtlinge in Deutschland beziehungsweise der EU geregelt ist. Denn Ziel sei es, dass sie eben kein aufwändigen Asylverfahren durchlaufen müssten, sondern schnell und unkompliziert aufgenommen würden.

Regionale Liga tagt am Mittwoch

Am Mittwoch ist ein Treffen mit der Regionalen Liga, einem Zusammenschluss aller Wohlfahrtsverbände in NWM wie dem DRK, der Diakonie und anderen Organisationen, geplant, auf dem weitere Schritte besprochen werden sollen. Zudem bereiten die Kommunen wie die Stadt Grevesmühlen Hilfsangebote für die bevorstehende Flüchtlingswelle vor.

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen: „Außerdem werden wir uns kurzfristig damit auseinandersetzen, darüber hinaus bei Bedarf Zentralunterkünfte für die Erstaufnahme zur Verfügung zu stellen. Quelle: Ove Arscholl

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler: „Über den Krisenstab beim Innenministerium und über die heutige Videoschalte mit dem Landrat sind wir so weit informiert, welche Planungen aktuell anlaufen und welche Rolle die Verwaltungen vor Ort einzunehmen haben. Dabei geht es für uns im ersten Schritt insbesondere um Meldung freier Wohnungen, die kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können.“ Dazu gebe es Abstimmungen mit der städtischen Wohnungsgesellschaft. „Außerdem werden wir uns kurzfristig damit auseinandersetzen, darüber hinaus bei Bedarf Zentralunterkünfte für die Erstaufnahme zur Verfügung zu stellen. Wir koordinieren dies in unserer Lenkungsgruppe zusammen mit unseren Partnern vor Ort.“

Von Michael Prochnow