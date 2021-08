Wismar

Komplett abschalten können Gerty und Wolfgang Meeß dann doch nicht auf dem Kreuzfahrtschiff „Hanseatic Inspiration“, das am Mittwoch (4. August) bis 18 Uhr im Wismarer Hafen festmacht. Mit den Gedanken sind sie in ihrer Heimat, dem Rheinland. Nur 30 Kilometer wohnen sie vom Hochwassergebiet entfernt, kennen Menschen, die in den reißenden Fluten der Ahr alles verloren haben, packten anschließend selbst mit an.

„Es ist so grausam. Wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann man es einfach nicht glauben. Das Ausmaß ist unvorstellbar“, fasst Gerty Meeß zusammen. Täglich verfolgt das Ehepaar die Nachrichten auf dem Handy. „Erst vorgestern haben Rettungskräfte eine Neunjährige tot gefunden, ihre Mutter wird noch vermisst“, erzählt die 70-Jährige und schüttelt den Kopf: „Es war so eine schöne Gegend dort und nun ist alles kaputt.“

Ehepaar nach 30 Jahren zum zweiten Mal in Wismar

Nächste Woche Mittwoch reisen Gerty und Wolfgang Meeß zurück in die Heimat. Doch zunächst geht es mit der 138,77 Meter langen und 22 Meter breiten „Hanseatic Inspiration“ unter der Flagge der Bahamas in Richtung Binz, dann nach Boltenhagen und auf die Inseln Borkum, Helgoland und Sylt. In Wismar waren sie zuletzt kurz nach der Wende, „als alles im Bau war“, erzählt Gerty Meeß. Umso gespannter waren sie auf die Entwicklung in der Hansestadt. Im Internet haben sie nur Gutes über Wismar gelesen und sich Orte herausgesucht, die sie unbedingt in Augenschein nehmen wollten. „Der Marktplatz wird vor allem empfohlen“, weiß Wolfgang Meeß.

Beide sind begeisterte Schiffsreisende. „Wir waren schon europaweit, in der Karibik und im Nahen Osten unterwegs“, zählt der 69-Jährige auf. Eine Kreuzfahrt in Corona-Zeiten sei zwar mit vielen Einschränkungen verbunden, „aber alles ist so gut organisiert, dass wir sie dennoch genießen können“, schwärmt Wolfgang Meeß.

Die „Hanseatic Inspiration“ zog am Mittwoch viele Blicke auf sich und war das Fotomotiv schlechthin. Bereits im Juni machte sie in Wismar fest. Im Juli legte das luxuriöse Kreuzfahrtschiff „World Voyager“ zwei Stopps in der Welterbestadt ein.

Von Jana Franke