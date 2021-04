Förderungen und Investionen gesichert: Ministerium genehmigt Haushalt für NWM

Grevesmühlen

Jetzt kann die Sanierungen der Kreisstraßen beginnen, Vereine und Verbände können endlich ihre Förderungen beantragen, die vorläufige Haushaltsführung in Nordwestmecklenburg ist beendet. Mit den Entscheidungen des Innenministeriums zum Haushalt 2021 des Landkreises Nordwestmecklenburg ist nun der Weg für geplante Investitionen frei.

Einsparungen in Höhe von 5,4 Millionen Euro

Vorgelegt worden war die Haushaltssatzung mit einem Defizit in Finanz- und Ergebnishaushalt. Auch mit dem zu erwartenden guten Jahresergebnis 2020 bestehe noch eine Deckungslücke in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro, heißt es aus Schwerin. Nach Jahren solider Haushaltswirtschaft sei daher zu befürchten gewesen, dass der Landkreis das Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit beenden werde. Nach Gesprächen zwischen dem Ministerium und der Landrätin wurde sich darauf verständigt, dass der Landkreis bis zum 30. Juni 2021 Einsparungen in Höhe von 5,4 Millionen nachweisen wird. Eine Liste der entsprechenden Einsparungen hat der Landkreis vorgelegt. Auf dieser Grundlage wurde dem Landkreis bis zum 15. Oktober 2021 Zeit gegeben um aufzuzeigen, wie das verbleibende Defizit ausgeglichen und der vollständige Haushaltsausgleich im Jahr 2021 gesichert werden kann.

Kreisstraßen sollen saniert werden

„Der Landkreis hat bisher sparsam gewirtschaftet und konnte so die Kreisumlage niedrig halten. Es ist jedoch richtig und auch notwendig, dass der Landkreis sich bemüht, sein in der Haushaltsplanung 2021 ausgewiesenes Haushaltsdefizit auszugleichen, damit er bereits im diesem Jahr Handlungsspielräume für geplanten Investitionen hat“, so Innenminister Torsten Renz. In Anerkennung der Einsparbemühungen des Landkreises sind die geplanten Investitionskredite in Höhe von knapp 17 Millionen Euro zur Finanzierung wichtiger Investitionsvorhaben durch das Innenministerium vollständig genehmigt worden. Der Haushalt sieht im Jahr 2021 unter anderem verstärkte Investitionen zur Sanierung von Kreisstraßen vor.

Von Michael Prochnow