Forderung: MV Werften müssen für Staatsgeld sechs kleinere Kreuzfahrt-Schiffe bauen

Nach dem Jubel folgt Ernüchterung: Die MV Werften und ihr Mutterkonzern Genting Hongkong sollen im Gegenzug für mindestens 500 Millionen Euro aus dem Corona-Schutzprogramm der Bundesregierung offenbar ihr Schiffbauprogramm neu justieren. Da die großen Kreuzfahrtschiffe der Global Class (9500 Passagiere) zunächst kaum Interessenten finden dürften, sollen mehrere kleine Schiffe in Wismar, Warnemünde und Stralsund gebaut werden. Von „mindestens sechs neuen Universal-Schiffen“ (2000 Passagiere) ist die Rede.

Über diverse Kriterien bestehe mit dem Bund „Einigkeit“, heißt es in einem internen Papier der Landesregierung (liegt der OZ vor). So solle der Bund in die Verhandlungen Gentings mit Gläubigern einbezogen, eine fast aufgebrauchte Sicherungsrücklage (Lockbox) wieder aufgefüllt werden. Zudem müsse Genting einen Beitrag zur Liquidität der Werften und eine Garantie für die MV Werften auf Rückzahlung der Bundesmittel leisten.

193 Millionen Euro Kredit hat der Bund Anfang Oktober zur Rettung der Werften freigegeben. Dies solle durch eine „große Lösung“ zum Jahresende abgelöst werden, wenn Genting und die MV Werften belegen müssen, dass und welche Zukunft sie wirklich haben können. Von einer stillen Beteiligung ist die Rede.

Auch eine „Zusage der Genting-Gruppe“ für den Bau von mindestens sechs Universal-Schiffen sei demnach Bedingung für Staatshilfen. Die MV Werften hatten den neuen Schiffstyp, den es in verschiedenen Varianten geben könnte, Ende 2019 angekündigt.

Derzeit äußern sie sich aber zu dieser und anderen Fragen nicht. „Wir befinden uns in einer schwierigen, komplexen Phase“, so Sprecher Stefan Sprunk. Man werde sich erst intern abstimmen und „zum gegebenen Zeitpunkt“ antworten.

Die „ Global Dream“, das erste Mega-Schiff der Global Class (auch „Global 1“), könnte womöglich einzigartig bleiben. Denn, so legen es Formulierungen nahe, der Bau der „Global 2“ wird wohl (vorerst) eingestellt. Die Finanzierung sei widerrufen. Insider interpretieren dies als Ende. Der Bau der „ Global Dream“ in Wismar werde fortgesetzt. Laut Quelle sind 78 Millionen Euro auf dem Projektkonto, 43 Millionen davon sollen bis Jahresende genutzt werden.

Weiter geht auch an der „Crystal Endeavor“, der Luxusyacht, die in Stralsund gebaut wird. Dafür stünden nun 111 Millionen Euro aus dem Notkredit zur Verfügung. Der Verkaufswert des Schiffes wird mit 350 Millionen geführt. Es war auch als Sicherheit für das Staatsgeld im Gespräch.

Landesregierung: Vertraulichkeit vereinbart

Die Landesregierung hält sich zu Details bedeckt. Es sei „Vertraulichkeit vereinbart worden“, lässt Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) erklären. Es spricht von „deutlich mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate“. Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) erklärt: Um einen weiteren Schritt zu machen, „ist die Fertigstellung von Gutachten vonnöten“.

Immer wieder ist über das Risiko des Landes spekuliert worden, nach der Pleite der P+S-Werften mit 270 Millionen Euro Verlust an Steuergeld ein gebranntes Kind. Wären die MV Werften Anfang Oktober nicht erneut gerettet worden, hätte der Schaden für MV bei 225 Millionen Euro gelegen, heißt es. 205 Millionen für den Bund. Beide sind an einem umfangreichen Bürgschaftsprogramm für die Werften beteiligt. Hinzu kommen Exportkreditversicherungen des Bundes in Milliardenhöhe.

Von Frank Pubantz