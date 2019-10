Wismar: Forscher digitalisiert alte Schiffsdokumente

Wismar

„Da kann man die Wismarer und die Weltgeschichte im ganz Kleinen ablesen“, erklärt Marcus Schöne. Seit Mitte August erfasst und digitalisiert er im Stadtarchiv, die Wismarer Schiffsmess- und Beilbriefe aus dem späten 18. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg zu erfassen und zu digitalisieren – in der Hoffnung, die Dokumente später auswerten zu können.

Auf Spurensuche in Schiffsmessbriefen

Schiffsmess- und Beilbriefe waren Zertifikate zur Klassifizierung von Schiffen. „Solche Qualifizierungen waren unter anderem wichtig für die Steuer“, erklärt Marcus Schöne. Der Schiffsmessbrief blieb in der Stadt, der Beilbrief an Bord als Eigentumsnachweis.

Wie groß war ein Schiff? Welche Bauart war es? Wer hat es gebaut? Wer ist Eigner, wer Kapitän? Die Informationen sind starke Quelle für Historiker wie Marcus Schöne. Er steckt im Thema, hat in den USA Bootsbau studiert und sich auf Unterwasserarchäologie spezialisiert.

Nach Lebensstationen in Schottland, der Schweiz und den USA lockte nun eigentlich wieder Arbeit in Schottland. Doch. „Der Brexit kam dazwischen!“, erzählt er und freut sich über die spannende Aufgabe im Wismarer Archiv. Denn dort kann er auch zur eigenen Familiengeschichte – er ist auf der Insel Poel aufgewachsen – weiter forschen.

3000 Messbriefe im Wismarer Archiv

Der bisher älteste im Wismarer Archiv gefundene Messbrief ist von 1783, ab 1786 sind ganze Jahrgänge erhalten. „In Wismar haben wir den speziellen Fall, dass wir ja zu Schweden gehörten“, erklärt der Forscher. So gab es hier ganz andere Schiffsmess- und Beilbriefe als in Rostock.

Er schätzt: „3000 Messbriefe, eher mehr, wird es im Wismarer Archiv geben.“ Das, was er bisher gesehen hat, ergibt mehr Fragen als Antworten.

Die Sandböter der Wismarbucht

Privat forscht Schöne seit 1995 zu den Wismarer Sandbötern, damals hat sich das Archiv noch im Fürstenhof befunden. „Das war ein Knochenjob“, erzählt er vom ungewöhnlichen Beruf. Sein Urgroßvater Hans Lewerentz (1888-1962) war der letzte Wismarer Sandböter.

Sandböter haben Strandsand und Kies auf ihre kleinen, meist hölzernen Boote geladen. Was für eine Plackerei das gewesen sein muss, die nassen schweren Säcke an der Kaikante im Wismarer Hafen wieder auszuladen? Und das für einen kargen Lohn. Gewohnt haben alle an der Zentralhalle, direkt am Hafen. Der Liegeplatz hat sich damals ganz in der Nähe des heutigen Café Kais in der Krümmung des Hafens befunden.

Vergessener Beruf

Der Sand war begehrt, das Backsteinrot kam mit dem weißen Seesand in den Fugen besonders gut zur Geltung. Zeitweise gab es ein Dutzend Sandböter in Wismar. „Sandböter durften nicht fischen, sie halfen aber mitunter bei Umzügen zwischen Wismar und Poel oder Lübeck“, erzählt der Forscher. Und sie haben Seegras geborgen – damals schon als ökologisches Dämmmaterial und mehr begehrt.

Marcus Schöne berichtet über seine bisherige Familienforschung. Der Urgroßvater Hans Lewerentz hat sich 1936 einen Greifer ins Boot bauen lassen und kam mit dem Gesetz in Konflikt.

„Auf der Halbinsel Lieps gab es wohl den besten Sand, aber mit Kriegsausbruch 1939 wurde die Entnahme dort verboten, weil das militärisches Sperrgebiet war. Mein Großvater hat sich nicht dran gehalten und bekam einen Schuss vor den Bug!“ Er hat einen Ordner voller Unterlagen mit Briefwechseln und Familiengeschichte rund um den in Vergessenheit geratenen Beruf.

Letzter Wismarer Sandböter

Zeitweise hatte die Familie Lewerentz vier Boote. „Mit dem Kriegsende 1945 war Schluss mit den Sandbötern, auch weil das Kieswerk Krassow entstand. Es war viel einfacher, dort den Sand herzunehmen! Die Russen haben die Sandböterboote genau wie andere Boote konfisziert.“

Heinrich Lewerentz hat flehende Briefe an den Rat der Stadt geschickt, er musste seine Familie ernähren. Bis 1952 war er noch aktiv als Sandböter. „Dann hat es sich nicht mehr rentiert, der Kies war woanders einfacher zu beschaffen.“

Schöne zeigt alte Aufnahmen der holländischen Tjalk „Anna“. Die „Anna“ war das letzte Sandböterboot der Familie, das einzige aus Stahl und größer als die anderen. 1959 wurde sie nach Rostock verkauft und zum Tonnenleger „Skorpion“ umgebaut.

Fotos und mehr gesucht

Bis 1996 war es in Rostock aktiv, dann wurde es nach Dänemark verkauft und zum Traditionssegler zurück getakelt. „Dort verliert sich meine Spur“, erzählt Marcus Schöne. Er sucht weiter nach dem 17 Meter langen Schiff mit den auffälligen Seitenschwertern.

Er hofft auf die Wismarer Leser der OSTSEE-ZEITUNG, die vielleicht noch weitere Informationen, Fotos oder Unterlagen zu den alten Sandböterfamilien haben. „Lembke, Steinhagen, Dreyer. Freitag, Sauck, Harder, Dethloff, Röpke und Baustian“, zählt Marcus Schöne die Namen auf. Genauso sucht er Fotos der Tjalk „Anna“ oder der anderen Sandböterschiffe. Kontakt ist übers Archiv (Telefon: 03841-251 48 01) möglich.

Altes Wrack in Wismar: So hat das Schiff mal ausgesehen

Wrack älter als vermutet

Von Nicole Hollatz