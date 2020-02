Forschungsergebnisse zum Wismarer Schiffswrack werden präsentiert

Groß Raden/Wismar

Am Mittwoch, dem 5. Februar, um 19.30 Uhr, laden das Archäologische Freilichtmuseum Groß Raden und sein Förderverein wieder zu einem spannenden Vortrag in das Ausstellungsgebäude ein. Dr. Jens Auer vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege präsentiert dort einen der wichtigsten Schiffsfunde des Ostseeraumes. Gebaut am Ende des 12. Jahrhunderts, fand das große skandinavische Handelsschiff schon kurze Zeit später sein Ende in der Wismarer Bucht. 2017 wurde seine fast vollständige Backbordseite geborgen. Das 20 Meter lange, klinkergebaute Fahrzeug wurde in situ dokumentiert, unter Wasser zerlegt und in Einzelteilen gehoben. Anschließend wurden alle Schiffshölzer dreidimensional dokumentiert. Ein Schiffsfund als Wegweiser zum ersten Hafen der Hansestadt Wismar soll einen Überblick über die durchgeführten Arbeiten geben und einen Zwischenbericht zum Stand der Forschung liefern. Dabei wird nicht nur auf das Wrack selbst, sondern auch auf die Geschichte der Stadt Wismar eingegangen. Interessierte sind wieder sehr herzlich eingeladen.

