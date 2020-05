Fotobeweis: So schön ist die Natur es an der Wismarbucht

Wismar

Dank ihrer Knopfaugen und Barthaare sind Robben sehr beliebt. Allerdings gehen sie lieber auf Abstand zu den Menschen. Deshalb ist der Schnappschuss, der dem Wismarer OZ-Leser Jürgen Reddin vor einigen Tagen gelungen ist, etwas Besonderes.

Er ist an der Sandbank Lieps, die zwischen Timmendorf ( Poel) und Tarnewitz liegt, vorbeigeschippert. Die hat ihrem Beinamen „Seehundbank“ alle Ehre gemacht. „Wir haben 26 Tiere gezählt, von denen sich rund 20 Stück gemütlich in der Sonne gewälzt haben“, berichtet Jürgen Reddin. Und er ergänzt scherzend: Allerdings sei die Corona-Abstandsregel von den Seehunden nicht eingehalten worden.

Anzeige

Bildergalerie:

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Die schönsten Leserfotos aus Wismar und Nordwestmecklenburg

Auch andere OZ-Leser haben uns wieder schöne Aufnahmen zugesandt: Cortina Strietz hat abends am Karpfenteich in Wismar ein beeindruckendes Wolkenspiel fotografiert, Christian Helm einen Sonnenuntergang am Campingplatz in Beckerwitz und Helmut Kuzina eine Blaumeise.

Vielen Dank für die schönen Aufnahmen!

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Mehr lesen:

Von OZ