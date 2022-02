Wismar

Das Portrait ist konsequent unscharf. Nicht die Art von Unschärfe, die entsteht, wenn jemand ohne Ahnung die falschen Knöpfe an der Kamera auch noch falsch drückt. Sondern die andere, die nicht erst seit Andreas Feininger (1906-1999) faszinieren kann und immer wieder mehr Faszination ausübt als eine technisch einwandfreie Fotografie. Der Blick saugt sich fest. Man versucht, zu erkennen, zu begreifen, hinter den Schleier zu blicken. Und scheitert. Aber das ist okay.

Mystische Fotografie

Maria Jauregui Ponte hat das Bild gemacht. Zusammen mit Künstlerkollege Marc Volk hat sie sich auf einen fotografischen Dialog eingelassen. Im Wortsinne. „Wir gehen sonst gerne gemeinsam ins Kino in die Filme, die unsere jeweiligen Partner nicht mitgucken wollen“, erklärt Marc Volk. Düstere, mystische Filme.

Als dann im ersten Corona-Jahr die Kinos schließen mussten und gleichzeitig das Ausstellungsangebot der Wismarer Galerie Hinter dem Rathaus kam, war das gemeinsame Thema schnell gefunden. Was Düsteres, Mystisches, was Cineastisches. Sie schickte ihm eines ihrer Bilder per Mail, er antwortete mit einem seiner Bilder. Es entstand ein Dialog mit Bildern, über Bilder. Alles mit Material aus den jeweiligen Archiven.

Fotografischer Gesprächsfaden

„Wir arbeiten sonst eher seriell und konzeptionell“, erklärt Maria Jauregui Ponte. Viele der Bilder sind so nebenbei entstanden. Die Fundstücke bekamen durch das Lösen aus der Serie und ihre Neuordnung – den roten Gesprächsfaden zwischen Künstlerin und Künstler – einen neuen Zusammenhang. Oder andersherum, es entstand ein Zusammenhang wo vorher keiner war. „Was sonst noch geschah“, haben die beiden Berliner ihr erstes gemeinsames Ausstellungsprojekt überschrieben. Die künstlerische Sprache ist vergleichbar, man versteht sich, so wie man auch den gemeinsamen Filmgeschmack hat. Das Ergebnis – Bild für Bild – war „überraschend und schön“, so Maria Jauregui Ponte.

Spiegelungen, Details, eine frisch vernähte Narbe, in ihrer Länge bildfüllend von oben links fast in die untere Mitte, ein toter Wasservogel, der durch das Schwarz-Weiß erst abstrakt, dann mit Plastikmüll um den Bauch leider sehr deutlich wird, ein undefinierbarer heller Lichtfleck, der Blick in ein Treppenauge oder einen Waldwipfelpfad oder ganz was anderes – die Fotografien lassen viel Raum für Deutungen, für Entdeckungen, für das, was der Betrachter und die Betrachterin glaubt zu sehen.

Tiefer gucken

Manch ein Bild wirkt auf den ersten Blick einfach nur schwarz. Eine Fehlbelichtung, durch den Rahmen zum Kunstwerk erhoben? Mit der Bewegung des Betrachterkopfes, vielleicht schon im Weitergehen, werden grüne Spuren im Schwarz sichtbar, fangen je nach Winkel sogar an zu leuchten. Der Gang wird gestoppt, das Bild fesselt, macht neugierig und intensiver als der technisch perfekte Schnappschuss aus der Vollautomatik der Kamera.

„Die Bilder lassen den Freiraum“, so Maria Jauregui Ponte. Marc Volk nickt: „Platz für eigene Geschichten.“ Ein spannender Dialog voller Mystik und dunkler Zwischentöne, ohne allerdings im hellen Licht der Galerieräume dunkle Gedanken aufkommen zu lassen.

Weniger offensichtlich

Wer was fotografiert hat, verrät in der Ausstellung nur der begleitende Informationszettel. Dazu sind die jeweiligen Rahmenfarben einen Hauch anders. „Wir wollten es nicht so offensichtlich machen“, lacht Marc Volk. Man muss schon genau hingucken, wie auch bei den Bildern.

Die Ausstellung in der Wismarer Galerie Hinter dem Rathaus sollte eigentlich vor einem Jahr stattfinden. Die Bilder waren entwickelt – hochwertige Pigmentdrucke – und gerahmt. Corona kam, die Bilder wurden verpackt, um nun vor drei, vier Tagen in Wismar erstmals wieder ausgepackt zu werden. Die Ausstellung ist bis zum 19. März zu sehen, jeweils mittwochs bis samstags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei – mit Maske und Abstand.

Von Nicole Hollatz